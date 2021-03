Las chicas de El hormiguero: el pastizal que se embolsan por lucir palmito en televisión

Pilar Rubio: ¿La mejor pagada del programa?

> Pilar Rubio llegó a El hormiguero en 2014. Gran parte del público criticó este fichaje, pues consideraban que no iba a aportar. La mujer de Sergio Ramos tiene fama de gafe, y sus detractores aprovecharon este rumor para insinuar que, nada más poner un pie en plató, Pablo Motos iba a tener que cerrar el programa. Sin embargo, Pilar Rubio supo ganarse el cariño de la audiencia muy rápido. Demostró haber dejado atrás su faceta como presentadora, y no tuvo ningún reparo en fichar como personaje secundario de Antena 3. De hecho, su sueldo es uno de los más altos de la cadena. No se conocen los datos exactos de su contrato con Pablo Moros. Pero, según ha salido publicado, suele cobrar 30.000 euros por cada acto que amadrina. Es decir, sus colaboraciones en El hormiguero podrían superar esta cifra. Porque, de no ser así, no le saldría rentable trabajar en televisión.

