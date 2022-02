Las cinco bombas de ‘Sálvame’ que ponen en el punto de mira a Kiko Rivera

Kiko Rivera no levanta cabeza. El Dj lleva en el punto de mira desde hace más de un año a consecuencia del distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, parece que las cosas parecen no mejorar en su entorno familiar, pues desde el enlace de su prima, Anabel Pantoja, que coincidió con la muerte de su abuela, doña Ana, las cosas han ido de mal en peor. Tanto es así que, también ha perdido el contacto con su hermana Isa Pantoja, de quien recientemente ha hecho unas duras declaraciones en la revista Lecturas. El cantante contó un difícil episodio que vivió junto a la colaboradora cuando ésta intentó cortarse las venas. Declaraciones que han tenido una gran repercusión. Este jueves, el paparazzi Pablo González ha revelado en Sálvame cinco bombas que podrían hacer peligrar el matrimonio con Irene Rosales.

Según el fotógrafo, Kiko habría pedido 2un préstamo de 30.000 euros a espaldas de Irene». Además, González asegura que lo ha hecho para «para pagar los pufos que no quiere que se entere Irene. No tiene efectivo e Irene está fiscalizando el dinero para que no vuelva a alardear de que en su momento gastó 8 millones de euros».

La segunda bomba que traía Pablo González tiene relación con la convivencia de Irene y Kiko. “Los vecinos están hartos de los gritos y de las broncas constantes. Hay una vecina concretamente que me ha dicho ‘tienes que venirte con una grabadora por la noche. Las voces se escuchan desde la calle. Y esas voces son diciendo Irene a Kiko ‘Kiko tienes que confiar en mi eres la única persona que tienes’ y Kiko le dice ‘¡qué me dejes hago lo que me de la gana. Es mi dinero!’. Kiko e Irene siempre están discutiendo por cuestiones de dinero porque Irene lo tiene controlado para que Kiko no cometa o no caiga en los errores del pasado”, ha explicado el paparazzi ante los colaboradores que no daban crédito a lo que estaban escuchando.

La tercera bomba tiene relación con el patrimonio del hijo de Isabel Pantoja, ya que Irene quiere que lo ponga a nombre de sus hijas. “Cierto. Irene está pretendiendo custodiar de alguna manera que sus hijas no pierdan la herencia que podrían recibir de lo que tiene Kiko. Entonces una manera de cuidar esa herencia es poniéndolo a nombre de sus hijas. Han dado unos pasos en el notario. Kiko ha ido personalmente y el notario se ha desplazado a su casa y ya están iniciando los trámites”, ha contado Pablo González.

La cuarto bomba es que Kiko habría salido de fiesta con sus amigos a espaldas de su mujer. “Sí”, ha comentado rotundamente Pablo. “Irene tiene muy controlado el grupo de amigos de Kiko Rivera, pero Kiko le coge las vueltas y uno de los que está compinchado con Kiko es precisamente su representante en el que Irene tiene una confianza enorme, pero le está fallando a Irene”, ha explicado el paparazzi. Y la última noticia es que Kiko Rivera podría haber sido «desleal a Irene las pasadas navidades».

Por otro lado, Rafa Mora ha desmentido dicha información. “Lo que estás diciendo es totalmente falso. Irene apoya a Kiko hasta el final y tendrán sus discusiones de pareja como todo el mundo, pero Irene está al lado de Kiko y como pareja ellos han confirmado que están fenomenal. Me han confirmado que Kiko Rivera no tienen ningún problema económico a día de hoy y muchas cosas de las que has dicho creo que las tendrás que demostrar en un Juzgado», ha dicho Rafa.