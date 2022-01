Las condecoraciones que reflejan la confianza de la Reina Isabel en Camilla Parker Bowles

Desde hace algunos años, Camilla Parker Bowles ha conseguido estabilizar su posición dentro del entramado de ‘La Firma’. La duquesa de Cornualles no ha tenido un camino fácil, con la sombra de Lady Diana siempre encima y las constantes acusaciones de haber sido la causante del fracaso del matrimonio entre los príncipes de Gales. Sin embargo, la realidad es que el amor -un tiempo furtivo- entre el heredero de la Corona y Camilla ha resultado ser algo contra lo que era imposible luchar.

Pese a unos comienzos difíciles marcados por la polémica, a día de hoy, Camilla Parker es un gran activo para la institución. Discreta y siempre en su sitio, la duquesa de Cornualles sabe perfectamente cómo comportarse en cada momento y ha sabido granjearse el respeto y afecto no solo de la familia, sino también de los británicos. Al margen de las dudas que se plantean sobre el título que adoptará en el momento en el que Carlos de Inglaterra sea coronado rey, lo cierto es que su actuación no puede ser más impecable. Tanto es así que además se ha ganado el cariño de la Reina, que al principio no vio con buenos ojos la relación de su hijo mayor con Camilla.

Prueba de ello es la reciente distinción que la monarca le ha otorgado. Hace apenas unos días, poco antes de que terminara el año, el Palacio de Buckingham anunció que Su Majestad había decidido nombrar a su nuera Dama de la Orden de la Jarretera. Esta orden, fundada por Eduardo III en el año 1348, es la más prestigiosa y de mayor rango del sistema de honores británico -al mismo nivel que el Toisón de Oro– y la monarca no requiere sugerencia del Primer Ministro para concederla. Es un reconocimiento que tienen otros miembros de la Casa de Windsor, como el príncipe Carlos, el conde de Wessex, la princesa Ana y el duque de Cambridge -no el príncipe Harry-, además de otras figuras a nivel internacional como el Rey Guillermo de Holanda o Felipe VI.

Este reconocimiento es una prueba fehaciente de la confianza de la Reina Isabel en Camilla Parker, en un momento crítico para la Corona. Después de uno de los años más difíciles para la Reina Isabel por la muerte del duque de Edimburgo y otras preocupaciones que han hecho mella en la imagen de la institución, se ha hablado mucho de la posibilidad de que la monarca ceda el paso a las nuevas generaciones. Algo poco probable debido a su férreo compromiso con su papel, aunque no hay que obviar que ha tenido algunos achaques de salud, que está a punto de alcanzar los noventa y seis años y que próximamente celebra su Jubileo de Platino. Factores, todos ellos, que hacen pensar en que la posibilidad de relevo en su hijo mayor -o incluso en su nieto, el príncipe Guillermo según algunos-, se presente como más que factible.

El perfil bajo que ha mantenido Camilla Parker desde su boda con el heredero en el año 2005 ha contribuido a que su imagen se haya revalorizado y haya sido capaz de ganarse la simpatía de muchos. Atrás ha quedado su papel de ‘mala de la película’, que tanto tiempo la persiguió, aunque de vez en cuando se alzan algunas voces que recuerdan su historia de amor furtiva con Carlos de Inglaterra que tantos disgustos causó a Diana.

No es la primera vez que Camilla recibe un reconocimiento por parte de la Reina. En el año 2007 se convirtió en miembro de la Real Orden Familiar de la Reina Isabel. Más tarde, en el año 2012, la duquesa de Cornualles recibió un doble reconocimiento: la Medalla Conmemorativa del Jubileo de Diamante -se espera que vuelva a ser distinguida en el próximo Jubileo-, y fue nombrada Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, distinción que, al igual que la Real Orden Familiar de la Reina Isabel, también tiene Kate Middleton.