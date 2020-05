Las confesiones de Alejandra Rubio: se siente culpable por haberse ido de casa cuando Terelu Campos enfermó por segunda vez

Si ‘Supervivientes 2020’ tuvo su Puente de las emociones, ‘Viva la vida’ no quiso ser menos y creó la Escalera de las emociones. El azar determinó que Suso fuera el primero en mostrar sus sentimientos y vaya si lo hizo. Reconoció por qué había entrado en GHVIP a pesar de no sentirse bien y aseguró que se siente culpable por no haber estado apoyando a su madre cuando su hermana Yara estuvo enferma. Después de todo lo que contó Suso era difícil que se pudiera superar, pero el azar quiso que otra colaboradora con mucho que contar se sometiera a la Escalera de las emociones. Se trató de Alejandra Rubio, que tampoco dudó en aceptar el reto y se mostró más abierta que nunca.

Alejandra Rubio en la Escalera de las emociones de ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Mi padre es mi confidente. Mi relación con mi padre fue rara en mi adolescencia. Era más estricto. Decidí alejarme un poco de él por esa rebeldía y ahora es todo lo contrario. Siempre digo que mi padre es mi mejor amigo«, comenzó Alejandro Rubio antes de mencionar a su madre, Terelu Campos, de quien habló al tener que expresar por qué siente culpa en su vida: «Es un tema que no me gusta hablar porque esto tiene que quedar en mi familia, pero como parte de mi familia hace pública su vida, no pasa nada. Cuando mi madre tuvo la segunda enfermedad me fui de casa justo en ese momento, aunque no fue por eso. Mucha gente no lo entendió. En ese momento solo pensé en mí y me siento culpable de haberla dejado sola en ese sentido. Aunque mi madre me ha querido dejar al margen de este tema, viviendo con ella la podía haber apoyado en todo momento. Debería haber esperado», relató muy emocionada.

«Yo la miraba y no sé cómo aguantó tanto. Yo habría tirado la toalla. Tenemos una relación que igual podía ser mucho más cercana, pero no nos decimos las cosas. Yo quiero hacerlo. Siempre se ha dado esa situación, nunca nos hemos sentado. Cuando nos enfadamos, a los 5 minutos estamos normal y no hablamos sobre lo que ha pasado, hacemos como si no hubiera pasado nada», manifestó la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio pidió perdón a su madre | Foto: Telecinco.es

Alejandra Rubio reveló que el perdón es también para Terelu Campos, es a ella a la que quiere pedir disculpas: «Es la persona con la que más cosas he pasado. Tengo un carácter muy complicado y ella lo aguanta mucho. Aguanta que con 18 años dijera adiós y me fui a vivir mi vida y no permití que nadie se metiera en ella. Eso es injusto.

Con mi padre no he vivido. Mi relación es quedar a comer. Cuando nos vemos siempre es diversión. Con mi madre he convivido, que es más complicado. No era una madre agobiante. Cuando era pequeña no la veía mucho, aunque si llegaba de trabajar me bañaba o me llevaba al colegio».

Sobre el arrepentimiento relató que no se arrepiente de nada y que si se equivoca es un aprendizaje. Más contó sobre el distanciamiento: «Me duele que la gente me juzgue por que ser hija de. Que yo sé que estoy aquí por mi familia, si no, no estaría, pero si pasa el tiempo y sigo aquí es porque me lo he ganado. Me he distanciado con gente por este tema con malos amigos. Siempre hay uno que te la clava, tengo que tener mucho cuidado. Cuando conozco a una persona y lo meto en casa y mi madre me dice que tenga cuidado porque no todo el mundo te quiere por cómo eres sino por quién eres. He dejado a muchos, más de los que me gustaría. Me da miedo no confiar en la gente. Pero si no confío tampoco vivo», finalizó.

La llamada de Terelu Campos

Terelu Campos estaba viendo a su hija y en cuanto pudo conectó telefónicamente con el programa: «Estoy nerviosa por ella. Si te equivocas, te equivocaste. Las decepciones de los amigos son las más dolorosas. He sufrido mucho viéndola. No tengo nada que perdonar porque ella ha dicho muy bien que he intentado mantenerla al margen lo que he podido. Es lo que más me importa en el mundo y no quería que sufriera. La segunda parte de la enfermedad fue muy dura, fue terrible y al final ella no es consciente de algo: En un primer momento no fue fácil para mí, no esperaba que se fuera de casa. De todo lo malo se sacan cosas positivas y que ella no estuviera en casa fue mejor para mí porque me permití disimular menos el dolor«.

Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

También habló sobre Beatriz, pareja de Alejandro Rubio, que falleció a los 37 años víctima de un cáncer: «Sé que entre medias de todo esto ella ha hablado de una persona, la pareja de su padre, era más joven que yo, consiguió tener una relación que no había tenido con otras parejas de su padre, eran amigas. El sufrimiento fue terrible. Recuerdo cómo salí de la habitación y le dije a su padre que Alejandra se tenía que ir. Ha estado todo lo cerca de Beatriz que puede estar y esto es para los mayores», recordó Terelu sobre la muerte de esta persona que tanto vacío dejó en Alejandra Rubio. Finalmente, Terelu Campos envió un bonito mensaje a su hija: «Eres lo más importante que tengo en la vida. No hubiera podido salir de donde salí si no fuera por ella».