Las desgarradoras palabras de Mila Ximénez sobre su cáncer de pulmón: de sus dolores a cómo se lo contó a su hija

Mila Ximénez ha pasado por mucho, pero quizás no imaginaba el golpe que le aguardaba cuando le fue diagnosticado un cáncer de pulmón. A pesar de que el cáncer que sufre es inoperable, no se rinde y tiene ganas de luchar para seguir viviendo. Para ello se somete a sesiones de quimioterapia y tiene claro que aunque le espera mucho sufrimiento, no va a tirar la toalla.

Mila Ximénez tras anunciar que padece cáncer de pulmón

En una entrevista con Lecturas ha señalado que siente mucha rabia por el diagnóstico, pero que dentro de lo que cabe está bien. Además, planta batalla a una enfermedad que no va a ser más fuerte que ella. «Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él. El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido. El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!».

Terelu Campos, uno de sus grandes apoyos

La colaboradora siente cerca el apoyo de su familia y sobre todo de su hija Alba. A pesar de que ella vive en Amsterdam, están muy unidas. Además, ha recordado cómo se lo contó en una conversación telefónica: «Se quedó en shock, me preguntó que desde cuándo lo sabía, y cuando le dije que una semana, al principio, se enfadó. He jurado a mi hija que no me voy a ir. ¡Me necesita muchísimo! ¡Jamás le he fallado un juramento!».

Terelu Campos y Mila Ximénez disfrutan juntas de una cena

Sobre su tratamiento ha señalado que no se le va a caer el pelo con la quimioterapia, que ha iniciado el 23 de junio de 2020, y que cuenta con el apoyo de su amiga Terelu Campos, que le dice cómo afrontar algo que ella también tuvo que vivir: «Hablo con Terelu cada hora, me apoya mucho y me va diciendo cómo tengo que reaccionar ante la quimioterapia«.

Además, está sufriendo mucho dolor, pero se muestra fuerte y prefiere no medicarse más de lo necesario: «Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer«, señala una Mila Ximénez más valiente que nunca.