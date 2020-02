Las duras palabras de Antonio David Flores a Lydia Lozano: «Siento que me has traicionado»

Una de las personas que está indirectamente implicada en la información que Lydia Lozano dio en el programa ‘Sálvame’ diciendo que se había producido una supuesta conversación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, es Antonio David Flores. El colaborador se quedó atónito a desconocer esta noticia y vivió un momento de gran tensión, ya que sus compañeros empezaron a cuestionar la buena relación que tenía con su hija.

Y es que una vez negada la noticia por parte de la nieta de Rocío Jurado y por una fuente muy fiable de Carlota Corredera, ha sido cuando el colaborador se ha abierto y le ha explicado a su compañera el daño que le ha hecho en tal momento y que esperaba unas disculpas. La periodista, aún sin creer que había sido objeto de una trampa, contestó que le comprendía y que le pedía disculpas.

Antonio David Flores explicando sentirse traicionado por Lydia Lozano | Foto: Telecinco.es

Pero esto no ha quedado ahí, ya que en la entrevista que el exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha realizado en ‘Sábado Deluxe’ junto a su pareja Olga Moreno, este ha declarado que siente que Lydia Lozano le ha traicionado. Este ha continuado explicando: «No se lo tomo a mal. Créeme de verdad, no se lo tomo a mal porque cualquiera puede equivocarse. Me duele lo que ha hecho conmigo. Me duele que haya puesto a mi hija en esa tesitura, de tener que entrar por teléfono por primera vez una noticia que ha traído«.

«Dentro de todo esto, Lydia, que sabes que te dije que no me lo he tomado a mal, es que al menos me facilitaras el Instagram y el mensaje que yo mando a esa fuente a las 21:02 de la noche. Porque con eso, que soy yo la parte implicada olvidando a mi hija y a su madre, yo tengo la posibilidad de ir a la Policía y a delitos informáticos a denunciar que hay alguien suplantando mi identidad. Yo creo que por la amistad que tenemos que podrías darme ese dato», ha terminado explicándole Antonio David Flores a Lydia Lozano.

Lydia Lozano respondiendo a su Antonio David Flores/Foto: telecinco.es

La respuesta de Lydia Lozano

Mientras, la periodista ha tenido también que lidiar con su compañero Kiko Matamoros, que en muchas ocasiones ha dudado de su credibilidad. Ante la pregunta que Jorge Javier Vázquez le plantea sobre si cree que ha traicionado a su compañero Antonio David Flores, esta contesta un rotundo no. Mientras, sobre la petición que la ha realizado de enviarle tal pantallazo, la madrileña le ha respondido que primero tendrá que preguntar y pedir autorización a su fuente.