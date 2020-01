Las emotivas palabras de Maud Behn en el funeral de Ari Behn con un mensaje sobre la importancia de la salud mental

Quizás ni el propio Ari Behn se hubiera esperado haber tenido funeral público, multitudinario y que sin serlo, casi parecía de Estado. Tan solo era un escritor y artista que se casó con la hija de un Rey, pensaría él. Ese matrimonio acabó, pero el ser padre de tres de los nietos de Harald de Noruega y tener tan buena relación con la Princesa Marta Luisa ha pesado más, por lo que se le quiso rendir un gran homenaje a este hombre que no supo salir de la oscuridad. La cita fue a las 13:00 horas del viernes 3 de enero en la Catedral de Oslo. Allí esperaban familiares, amigos, autoridades y las cámaras que retransmitieron en directo el funeral. La Familia Real llegó la última y una vez tomó asiento, comenzó el acto de despedida de Ari Behn.

Maud Behn lee un discurso en el funeral de su padre

Emocionaron los discursos de los enteros padres de Ari Behn. Fue muy duro escuchar a sus hermanos, sobre todo a Espen, al que se le quebró la voz en al menos 3 ocasiones y al terminar fue consolado por su hermana. Sin embargo, el discurso más importante fue el de su hija mayor, que con 16 años ha tenido que crecer de golpe y hacer frente a la muerte de un padre que no quiso vivir.

Maud Angelica Behn se acercó al ataúd de su padre en compañía de su madre, Marta Luisa de Noruega. Las dos depositaron fotos, y además, la nieta mayor del Rey Harald V colocó un retrato que hizo a su progenitor y que no le dio tiempo a dárselo en vida. Durante 10 minutos alzó su voz para mostrar un mensaje no solo en clave personal de una hija a su padre, sino como un alegato sobre la importancia de la salud mental. En cuanto al dibujo, comentó que había trabajado en él durante al menos 10 horas y que mientras lo hacía pensaba en lo mucho que le quería y en las ganas que tenía de ver cómo iba a reaccionar cuando lo viera. «No poder dártelo me rompe el corazón», ha señalado Maud, que admitió que era el regalo de Navidad que más ilusión le hacía entregar y que su padre valoró su faceta artística más que nadie.

Maud Benh durante su intervención en el funeral de su padre

«No teníamos idea de que te irías tan pronto de nuestras vidas», manifestó Maud Behn, asegurando que esperaba que estuviera en el mundo cuando ella y sus hermanas se casaran, cuando tuvieran hijos y para ver cómo prosperaban en sus carreras y qué tipo de personas serían cuando fueran adultas: «No será así. Decidiste irte pronto».

La importancia de pedir ayuda

«Sabemos que estabas muy triste, pero dijiste que estabas mejor. Lo mantuviste en secreto y trataste de ocultar lo mal que estabas realmente para no preocuparnos», dijo Maud Angelica. «Nunca podríamos haber imaginado que nuestro propio padre nos dejaría. No es culpa de nadie. No podemos culparnos. Pienso que deberíamos haber estado más para ti, pero sabemos que no podemos pensar así. Papá debía estar tan cansado que sintió que no tenía otra manera de salir de este mundo, pero estaba equivocado. Siempre hay una salida«, prosiguió la hija de Marta Luisa de Noruega.

Marta Luisa de Noruega y sus hijas dejan flores sobre el ataúd de Ari Behn

«Quiero decirle a todos los que han sufrido una enfermedad mental que siempre hay una salida, aunque no lo parezca. Hay gente que puede ayudar. Pedir ayuda no es una debilidad, sino una fortaleza. Todo el mundo merece amor y alegría, y tú también. Hay gente que es feliz porque estás en su vida, nunca pienses que es mejor que te vayas», señaló con entereza Maud Angelica con unas palabras para todas las personas que sufren una enfermedad mental.

«Eras mi héroe, papá. Te admiro y te quiero mucho, y me alegra saber que significabas tanto para tantas personas«, afirmó Maud, que le dio las gracias a Ari Behn por haber sido tan buen padre, manifestó lo orgullosas que habían estado sus hijas de él y se despidió de su parte, del de sus hermanas Leah y Emma y del de la Princesa Marta Luisa: «Leah, Emma, mamá y yo te echamos de menos». Al finalizar, Marta Luisa de Noruega y sus tres hijas se acercaron al féretro de Ari Behn para depositar flores. Además de rendir homenaje a su padre, Maud Angelica ha querido con estas palabras que la muerte de Ari Behn sirva para concienciar sobre la importancia de la salud mental y lo vital que es pedir ayuda.