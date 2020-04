Las enemigas de Letizia: descubrimos su tremenda hostilidad con una compañera de trabajo

La personalidad difícil de Letizia

> Quienes la conocen aseguran que la reina tiene un carácter muy complicado. Se trata de una mujer muy segura de sus ideas que no acepta un no por respuesta. Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, no hay forma de sacarla de ahí. Así lo ha demostrado en unas cuantas ocasiones, como en la catedral de Palma de Mallorca, cuando protagonizó el infame rifirrafe con su suegra. Letizia no quería que la reina Sofía se fotografiara con sus hijas y punto, le daba igual que centenares de fotógrafos captasen tan bochornosa escena.

Esta actitud y personalidad complicadas la han llevado a ganarse unos cuantos enemigos, incluso dentro de su familia. Las tensiones de Letizia con algunos Borbones ya no son ningún secreto, pero parece que también ha llegado a tenerlas con sus compañeros de trabajo. La rivalidad y las malas vibraciones imperaban en el entorno laboral de la reina, tal y como han detallado algunos muy cercanos a ella… ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

