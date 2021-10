Las grandes polémicas de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz

La suya es una de las relaciones más tormentosas del panorama celeb y es que casi desde que se conocieron, en el año 2016, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz han protagonizado una polémica tras otra. Esta semana tampoco se han librado y es que saltaron a los titulares tras protagonizar una gran discusión que en un principio apuntaba a haber terminado en un atropello por parte de la canaria. Si bien la ex de Gran Hermano desmintió que hubiera tenido lugar el incidente, la hermana del futbolista, Queila, terminó por confirmarlo en Sálvame este viernes. «Es algo grave lo que ha hecho pero a ella lo que le interesa es quedar bien de cara a las redes sociales. Yo estoy dispuesta a denunciar, esto no se va a quedar así», aseguró, añadiendo que piensa que Aurah no está enamorada de su hermano porque le trata como «la mierda».

Lo cierto es que historia de amor no es fácil. Han roto en varias ocasiones y siempre que han vuelto lo han hecho con polémicas de por medio. Una de las más sonadas tuvo lugar al poco del nacimiento de su hijo, cuando Ruiz se enteró por medio de Amor Romeira que el futbolista mantenía una relación con Rocío Amar de MyHyV, quien además era su amiga. Sin pensárselo dos veces, se personó en donde se encontraba la pareja y montó tal escándalo que la policía se tuvo que personar para poner calma.

Como es lógico, ambos emprendieron caminos por separado y mientras Aurah Ruiz se centró en su hijo, que necesita atención médica, el ex del Real Madrid volvió a enamorarse y tuvo dos hijos junto a Janira Barm, convirtiéndose en padre de familia muy numerosa. Pero ni siquiera así se calmaron las cosas y es que cuando la joven se encontraba concursando en La Casa Fuerte recibió una llamada del padre de su hijo en la que le confesó que la seguía queriendo. Un gesto muy bonito que sin embargo le costó su puesto en el Paris Saint Germain.

Tras fichar por el UD Las Palmas, el equipo de Gran Canaria, ambos hacían las maletas junto a su hijo y regresaban a casa. Pero las cosas no se han calmado ni mucho menos. Su anterior pareja, Janira, decidió llevarle ante el juez para intentar fijar un régimen de visitas para los menores y una pensión económica para ellos, algo complicado teniendo en cuenta que el jugador no se presentó al juicio, marcado para el pasado mes de febrero. Es más, las cosas terminaron tan mal entre ellos que en aquel momento Jesé no conocía a su hija pequeña, Aylén, nacida el 22 de diciembre del pasado año, justo cuando estaba teniendo lugar la final de La casa fuerte.

Ahora parece que el foco de Jesé y Aurah está en la familia del futbolista y es que la joven canaria no tardó en responder a su cuñada y a sus palabras en Sálvame. «Yo jamás jodería a mi hermano públicamente antes de un derby. Postada: patética», escribía en un post que no pasó desapercibido. ¿Será esta su nueva polémica?