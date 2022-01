Las grandes protagonistas de la Alta Costura de París

La Alta Costura ha vuelto a París. Desde el pasado lunes, 24 de enero y hasta este jueves, la ciudad de la luz será la capital mundial de la moda. Organizada por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode francesa (FHCM), en este caso específico a través de la Chambre Syndicale de la Alta Costura, en esta edición van a participar un total de veintinueve firmas, entre las que se encuentran las más clásicas como Dior y Chanel, así como Valentino, Stéphane Rolland, Elie Saab, Viktor&Rolf o Azzaro entre otras muchas. Muchas de las marcas han optado por un formato híbrido, en el que se mezcla lo presencial con la experiencia digital, que se ha vuelto algo imprescindible desde que estallara la pandemia del coronavirus.

No han faltado tampoco diferentes eventos y presentaciones para dar a conocer lo último en tendencias de alta joyería de firmas como Chopard, Boucheron o Chaumet, así como otro tipo de actos tales como la exposición inaugural del nuevo edificio 19M de Chanel o la nueva muestra “Alaïa before Alaïa” organizada por la Fundación Azzedine Alaïa.

De entre todas las casas participantes, este año se ha incorporado por primera vez, en calidad de firma invitada, la marca de moda rusa Yanina Couture fundada en el año 1993, y que se encargará de poner el broche de oro de esta edición.

A esta edición no han querido faltar algunos rostros más conocidos del panorama internacional. En la primera jornada, en uno de los dos pases de la firma Dior, Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi hacían acto de presencia. La nuera de Carolina de Mónaco se ha convertido en imagen de la marca que en su día conquistó a Grace Kelly y es fiel seguidora de las colecciones de la casa. Vestida con un impoluto conjunto en tono marfil, la italiana dio toda una lección de elegancia en el front row. A este desfile no faltó tampoco la hija de Antonio Banderas, que apostó por un look en rojo.

Carlota Casiraghi abrió el desfile de Chanel en el Grand Palais a lomos de su caballo e impecablemente vestida de tweed, tejido insignia de la marca. Una apuesta arriesgada por parte de Virginie Viard que, no obstante, ha sido todo un éxito. La sobrina del príncipe Alberto no estuvo acompañada de su madre, pero sí de su suegra, Carole Bouquet, que siguió todos sus pasos desde la primera fila de la pasarela.

De la misma manera que Carlota Casiraghi fue la protagonista absoluta del pase de Chanel, Nieves Álvarez hizo lo propio en el caso del desfile de Stéphane Rolland. El modista, con quien mantiene una relación muy especial desde hace tiempo, es uno de los pocos que todavía concentra su trabajo en la exhaustiva labor de la Alta Costura. La modelo española ha celebrado sus tres décadas sobre la pasarela en esta edición, como musa además de Rolland, con el que lleva diez años trabajando codo con codo: “cuando dibujo siempre pienso en la figura de Nieves, porque ella es como una escultura”, declaró hace tiempo en una entrevista en Flash Moda, espacio presentado por Nieves Álvarez.