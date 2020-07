Las graves acusaciones de Amador Mohedano por la herencia de Rocío Jurado: «Nos quisieron engañar»

Durante la llamada de Gloria Mohedano a ‘Sálvame’, la hermana de Rocío Jurado aseguró que durante una visita al notario ocurrió algo con su sobrina Rocío Carrasco que no quería contar pero que le dolía muchísimo. Pero Amador Mohedano sí estaba dispuesto a contarlo durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Tras ver las imágenes de cómo la familia tuvo diferentes reuniones en los meses posteriores a la muerte de ‘La más grande’, el hermano de la Jurado decidió hablar alto y claro, contando cómo habían intentado engañarles con el reparto, sin reparos y sin miramientos.

«Nosotros por encima de todo queríamos que se cumpliera el testamento de Rocío. La albacea nos manipuló a todos de una manera,… que dejó pasar el tiempo, no presentó la liquidación, no fue ni a Chipiona a ver las cosas… Ella hizo unas valoraciones que no tenían nada que ver con la realidad porque, si lo hubiéramos aceptado, mi hermana Gloria y yo tenía que haber pagado un millón de euros por la subvención de la finca, que no tiene precio actual ninguno. Ella hizo unas valoraciones que no tenían nada que ver con la realidad», empezó explicando Amador.

Amador Mohedano viendo las imágenes de las reuniones / Telecinco.es

Entonces el hermano de Rocío Jurado ha explicado que la albacea trató por todos los medios que tanto Gloria Mohedano como él firmasen unos papeles que les perjudicaban: «Estamos reunidos, de pronto se abre la puerta y me llama la albacea. Me mete en un despacho y me presenta dos cartas: ‘O firmáis esto o presento esto en la prensa‘. Era el engaño que hace de las valoraciones y de todo. Ella lo pretendía es que nos bajáramos los pantalones y firmásemos lo que a ella le daba la gana».

Amador: «Rocío Carrasco llamó sinvergüenza a Gloria»

Se negaron por completo a firmarlo y su cuñado José Antonio, el marido de Gloria Mohedano, empezó una gran labor para poder hacer las tasaciones de forma correcta: «Rocío lo que quería es que se firmara el papel urgente de la tasación que había hecho la albacea y que nos perjudicaba a nosotros, a todos», ha asegurado, considerando que ahí empezó la ruptura definitiva.

«No firmamos y ella se va. En esas conversaciones se habla de que Gloria y José Antonio se fueron con José y los niños a la Yerbabuena, que mi hermana hizo de madraza, que si los deberes, que si las reuniones con los profesores,… Y dice ella yo he estado cuidando de tus hermanos. Y Rocío Carrasco se levanta en ese arrebato y se levanta y le dice a mi hermana Gloria ‘tú lo que eres es una sinvergüenza’. Yo me levanté y digo qué le has dicho a tu tía, ¿sinvergüenza? ¿Por cuidar a tus hermanos en la finca y porque quieres que los papeles se firmen aquí te pillo y aquí te mato?», se ha preguntado.

Amador Mohedano contando lo que sucedió en la notaria / Telecinco.es

Posteriormente llegó otra reunión, esta vez en un hotel de Madrid, y todo saltó por los aires: «La albacea ya no apareció más y mi cuñado José Antonio desde entonces empezó a dar valoraciones técnicas del valor de todo, lo recopila todo, intentamos hacer una reunión con ella en un hotel en Madrid. Y ella apareció con una abogada. Y dice ‘pues sabéis lo que os digo, que os busquéis la vida’. Y nos quedamos mi cuñado José Antonio y yo mirándonos como dos tontos. Fuimos al notario y cuando le presentamos las dos valoraciones y coge el otro y dice ‘yo creo que a ustedes os han querido engañar, esto no vale'».

Una situación terrible que ni Amador Mohedano ni nadie de la familia se había imaginado que ocurriría. Estuvieron varios meses batallando por el reparto de la herencia y el exmarido de Rosa Benito todavía se pregunta cómo pudieron llegar a esa situación tan desagradable: «Rocío Carrasco tiene un rechazo a Ortega Cano como le tiene a mi hermana Gloria. Ninguno somos capaces de entender la reacción de esta mujer. Demostrado que no tenía nada que ver con la madre».