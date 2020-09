Las Kardashian podrían seguir con su reality si Netflix, Amazon o Apple aceptan su millonario contrato

Stephen Hawking estableció una última teoría antes de morir que aseguraba que el Universo no es infinito y, por lo tanto, tiene límites. En cambio en ningún momento llegó a teorizar sobre el universo Kardashian-Jenner, que pese a que parezca que va a desaparecer de la pequeña pantalla tras la cancelación de ‘Keeping Up With The Kardashians’, ahora todo apunta a que simplemente se va a transformar en otra cosa. Porque como dice la Ley de la conservación: «La energía ni se crea ni se destuye, se transforma».

Las Kardashian emitirán su última temporada en 2021

Apenas 2 días después de recibir la trágica noticia de la cancelación del programa de telerrealidad más famoso de la televisión norteamericana, Page Six ha publicado que la familia Kardashian-Jenner podría ya estar en negociaciones con otras grandes plataformas para seguir adelante con la filmación de sus vidas privadas. Una fuente cercana a la familia ha asegurado que las hermanas estarían interesadas en firmar un contrato con alguna plataforma en streaming como Amazon, Netflix o Apple TV ya que estas «dan más dinero» y además «son global».

Pero la cosa podría no quedarse aquí en el supuesto de que ninguna esté dispuesta a pagar el dinero que reclaman para dejar entrar de nuevo a las cámaras en sus casa y en su vidas. Esta misma fuente asegura que se están planteando también crear «su propia plataforma de medios», aunque esta no sería de transmisión para competir con el resto de la teledifusión.

Khloé, la más afectada por esta decisión

En medio de todas las especulaciones, Kris Jenner, madre y mánager de todas las hermanas Kardashian-Jenner, concedió su primera entrevista un día después de hacer pública la noticia en el programa de radio de Ryan Seacrest, productor ejecutivo y co-creador del programa. «Tuvimos que decírselo al equipo ayer y todos acabamos llorando«, reconocía conteniendo las lágrimas: «Khloé es probablemente la que más mal lo está pasando, no ha dejado de llorar desde que lo anunciamos«.

Khloé Kardashian, la más afectada por el fin del reality | Foto: E!

En cambio, Kris Jenner, quien siempre se ha definido como una persona emotiva y de lágrima fácil (constancia de ello queda en el programa), asegura que todavía no es del todo consciente del cambio que esto supondrá en sus vidas tras 14 años delante de las cámaras: «Todavía no me ha afectado. Me emocioné mucho esta mañana«, confesó: «Estaba en el gimnasio a las 5 de la mañana con mis hijas Khloé y Kim y lo único que hicimos fue sentarnos allí, mirarnos, y dijismo: ‘Menudo viaje'».

No, Kim, Kourtney y Kylie no tienen la culpa de la cancelación

A través de MailOnline la familia ha querido negar las últimas informaciones que se habían dado al respecto y que aseguraban que la precipitada decisión de terminar el programa había sido tomada tras la amenaza de Kim, Kourtney Kardashian y Kylie Jenner de abandonarlo. Según se ha podido saber ha sido una decisión unánime tras meses debate entre todas ellas. «Parecía el momento adecuado para tomarnos un minuto, respirar y que todos disminuyan un poco la velocidad«, reconocía Kris Jenner en la mencionada entrevista.

El caché de las Kardashian, posible motivo del fin del reality | Foto: E!

Por su parte E!, cadena que ha emitido el reality familiar desde sus inicios, aseguró a través de un comunicado que ha sido a raíz de «la decisión de la familia de vivir su vida sin nuestras cámaras«. En cambio, Page Six asegura que la decisión también estuvo empujada porque las protagonistas de ‘KUWTK’ habrían pedido más dinero por una renovación de contrato, una cifra que sería imposible para la cadena ya que este 2020 se ha visto muy perjudicada económicamente. Tanto, que han tenido que cancelar también la emisión de su programa de noticias después de 30 años.

E! no pudo pagar lo que pedían por una renovación de contrato

La familia Kardashian habían renovado en 2017 su contrato por cinto temporadas más (hasta la 20) por un valor de 150 millones de dólares, un total de 50 por temporada y que estimaría el valor de cada uno de los capítulos en unos 30 mil dólares. Algo que parece no ser ya rentable para las hermanas teniendo en cuenta el gran valor que tienen ya en las redes sociales, que se han convertido también una gran fuente de ingresos para ellas. TMZ desveló en 2019 tras tener acceso a unos documentos privados de Kim Kardashian, que la empresaria llegaba a cobrar un millón de dólares por publicidad en una post de Instagram alguna marca ajena a su imperio. Un hecho que evidencia que con tan solo 3 post conseguiría lo mismo que cobra por cada temporada de ‘KUWTK’.