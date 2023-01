Las Kardashian y su preocupación por el matrimonio de Kanye West

Kanye West se ha casado y todo parece indicar que las Kardashian están muy preocupadas por esta nueva situación sentimental.

Uno de los temas que preocupa a la familia, dice nuestra fuente, es cómo la supuesta nueva novia de West figuraría en la vida de sus hijos. «La familia aún no se está tomando esto como un matrimonio», nos dice una fuente. «No saben lo que es».

Después de desaparecer tras una serie de estallidos antisemitas recientes, se informó la semana pasada que West, de 45 años, se casó con su empleada Censori, de 27, en una ceremonia íntima en Beverly Hills, California. La fuente nos dice que las Kardashian ahora están esperando para ver si el rapero en desgracia realmente presenta los documentos de matrimonio.

«No están seguros de si se trata de un truco de relaciones públicas. Están esperando a ver si presenta los papeles. Están nerviosos porque si es real, ella estaría en la vida de los niños». Kim Kardashian y West se separaron en febrero de 2021 y la pareja tiene cuatro hijos, North, Chicago, Pslam y Saint.

Page Six informó anteriormente que a Kardashian no le gusta Censori y que «la ha despreciado durante mucho tiempo». West, quien ha estado coqueteando con el conocido supremacista blanco Nick Fuentes y elogió a Hitler, fue despedido de Adidas y perdió otros contratos. También amenazó al ex de Kardashian, Pete Davidson, en Instagram y en un video musical al representar al rapero secuestrando y enterrando una versión animada de la ex estrella de Saturday Night Live. El escándalo está servido.

