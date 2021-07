Las lágrimas de Isa Pantoja en ‘La última cena’: «me hubiera gustado hablar con mi madre»

Isabel Pantoja siempre ha tenido fama de cocinar muy bien, tanto que dos de sus recetas estrella, el gazpacho y el ‘pollo a la Pantoja’ son de sobra conocidas. No en vano, la artista tiene un libro de cocina llamado ‘Cocina con arte’. Quizá por eso su hija Isa Pantoja la ha echado tanto de menos este jueves en el que ha tenido que ponerse a cocinar junto a su chico, Asraf Beno, en ‘La última cena’. Mientras que el modelo ha podido hablar por teléfono con su madre, que le ha dado algún que otro consejo, la joven se ha quedado con las ganas.

«Me han dicho si podía llamar a alguien y no tenía a nadie a quien llamar», ha dicho con tristeza en la voz, para después asegurar que había optado por no llamar a su madre. «Si estuviera la cosa bien creo que le hubiera encantado hablar conmigo», ha dicho muy emocionada, reteniendo las lágrimas. «No quiero ponerme a llorar aquí. Como me ha dicho eso, me hubiera gustado hablar con mi madre. Sé que no me va a coger el teléfono. Yo no le he hecho nada, pero bueno», ha seguido contándole a Paz Padilla, que le decía que en estas experiencias es importante el apoyo de una madre. «Pero está la cosa mal, ya lo sabéis. Es una cosa de mi hermano, pero mi madre cuando se enfada, se enfada con todos. Tengo la conciencia tranquila y por eso no me afecta ni media, sé que no le he hecho nada. Es cuestión de darle tiempo y ya está», ha reflexionado.

«Has llorado porque la echas de menos, claro», ha seguido la presentadora, que intentaba que Isa se sintiese cómoda para expresar sus sentimientos. «Claro, me emociono porque a ella le gusta la cocina y me podría haber dado algún consejo. Me da pena porque no está, porque no hablo con ella».

Además, también ha hablado de su futura boda con Asraf, a que espera acudan muchos miembros de su familia. «Mi prima viene a mi boda, y mi hermano seguro que también. Yo iré a la de mi prima y mi hermano seguramente también. No creo que sea tan grave la pelea entre ambos, mi hermano necesita tiempo pero creo que se solucionará», ha asegurado y es que ella es una de las personas que mejor conocen al dj y la colaboradora televisiva.

Tras este emocionante momento, la joven ha vuelto a ponerse a los fogones para seguir con el menú de la noche. Para empezar, un ceviche de corvina y, de segundo, cordero asado. Los encargados de la degustación han sido Lucía Dominguín, Cristina Cifuentes, Alba Carrillo, Rafa Mora, Sylvia Pantoja y Kiko Jiménez, que han probado el menú de Isa Pantoja y Asraf con alguna que otra reticencia. También Pepi Valladares, ‘enemiga’ de Isabel Pantoja.