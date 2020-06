Las palabras de Belén Esteban a Mila Ximénez tras anunciar su cáncer: «Voy a estar siempre con ella»

Belén Esteban regresaba el pasado sábado 20 de junio al plató de ‘Sábado Deluxe’ después de 102 días confinada en su propia casa por la crisis sanitaria originada por el coronavirus. En esta vuelta a la que es su segunda casa, la colaboradora ha hablado de todas aquellas cosas que habían ocurrido en su ausencia. Y entre todas ellas y la más reciente era la complicada noticia que había anunciado una de sus compañeras, Mila Ximénez, a quien le han diagnosticado un cáncer de pulmón.

La propia colaboradora lo había contado ella misma en ‘Sálvame’ a través de una llamada de teléfono, permitiéndole a los colaboradores allí presentes y que ese día iban a entrar en directo a dedicarle unas bonitas palabras de cariño y apoyo antes este bache. Y este sábado Belén Esteban también quiso hacer lo propio con su compañera y amiga.

Belén Esteban, muy emocionada al hablar de Mila Ximénez | Foto: Telecinco.es

La de Paracuellos de Jarama contó que había sido la propia Mila Ximénez la que, de su propia voz, le había contado la mala noticia. «Me llamó Mila», le confesaba a Jorge Javier Vázquez. «. Yo sabía que se había ido a hacer unas pruebas pero pensábamos que era una hernia». Pero el tono de voz de su amiga le hizo sospechar que no era lo que se esperaban. «Le dije: ‘¿Me siento?’. Me senté y me dijo: ‘Tengo cáncer de pulmón'».

«La quiero hacer reir»

La colaboradora supo en cuestión de segundos que tenía que estar a su lado en un momento tan complicado como este. «Me fui corriendo a su casa». Allí se encontró con ella y otros compañeros como Terelu Campos que habían hecho lo mismo en cuanto supieron de los resultados de las pruebas.

Belén Esteban asegura que ahora está muy en contacto con su compañera y con su familia más cercana, sobre todo ahora que Mila Ximénez ha comenzado ya con el tratamiento de quimioterapia para erradicar ese problema de salud. «He rezado mucho por ella, pero sé que… Me siento mal de todas las veces que me he peleado con ella», reconocía la invitada. Pero ahora no es momento para los malos pensamiento y tiene claro que lo más importante es volcarse con ella: «La quiero hacer reír. Estoy ahí para lo que haga falta, y ahí voy a estar siempre con ella», decía sin poder contener las lágrimas.