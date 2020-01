Las palabras de Gianmarco para Adara tras su salida de ‘El tiempo del descuento’: «Su ausencia me lastima»

La salida de Adara de ‘El tiempo del descuento’ fue un duro momento para Gianmarco. Incluso el italiano llegó a pensarse la opción de abandonar e irse con la concursante. Aunque ahora se encuentra más calmado, Gianmarco sigue pensando en Adara y en sus sentimientos hacía ella. Ahora el italiano ha tenido unas palabras muy emotivas para ella, signo de que su historia de amor sigue muy presente.

Gianmarco ha hecho toda una declaración de amor para Adara en su último blog. El italiano se ha quedado destrozado tras la salida de la concursante y ha querido recordarle la magnitud de sus sentimientos: «Me he enterado de cosas que no puedo controlar… Por ejemplo, que solo con mirarla a los ojos me pierdo completamente en ella, que su ausencia me lastima, que la quiero mucho mucho mucho mucho mucho y tantísimas otras…», ha escrito Gianmarco en la entrada del blog.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini en la gala de estreno de ‘El tiempo del descuento’

Adara siempre le pidió a Gianmarco que tenía que comprender la situación tan complicada en la que se encontraba y que tenía muchos problemas que solucionar. Parece que finalmente el italiano ha entendido la posición de la concursante: «Entiendo perfectamente que ella tenga antes prioridades que solucionar y lo respeto. Espero que este tiempo le salga genial para arreglar toda su vida«. Adara aseguraba que debía abandonar ‘El tiempo del descuento’ porque su prioridad en este momento es su hijo.

Las preocupaciones de Gianmarco

Cuando empezó ‘El tiempo del descuento’, Gianmarco temía que los sentimientos de Adara hubiesen cambiado en el tiempo que habían pasado separados. Las dudas del italiano se han disuelto y ahora está convencido de lo que él significa para Adara: «Saber que sus sentimientos hacia mí no habían cambiado y que sentía exactamente lo mismo que yo. Ella me lo ha asegurado… Esto me hace estar más seguro y tranquilo«. Habrá que esperar para ver cómo avanza esta historia una vez que Adara y Gianmarco se reencuentren en el exterior.