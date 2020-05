Las polémicas de Alfonso Merlos salen a la luz: tiene una prohibición de conducir y habría otra chica

El culebrón de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas no para de crecer. El tertuliano político y la colaboradora parecían hacer una pareja idílica pero nada más lejos de la realidad. De la noche a la mañana esta relación se rompió por la irrupción en bañador de Alexia Rivas en la casa de Merlos pasando por detrás cuando él estaba haciendo una videoconferencia.

Sin duda, la historia no podía ir a mejor, o eso creíamos. Poco a poco van surgiendo nuevas informaciones que Alfonso Merlos desearía que no hubieran salido nunca. El tertuliano siempre se ha caracterizado por su seriedad tratando temas políticos y nunca ha entrado en frivolidades, sin embargo, al empezar su relación con Marta López ya tenía un pie dentro del mundo del corazón.

Marta López y Alfonso Merlos en la fiesta de Navidad de Unicorn

Es precisamente por esto por lo que ahora todo el mundo se ha puesto a investigar sobre el asunto y no dejan de salir nuevas informaciones. Kiko Hernández ha conectado con ‘Sálvame’ para contar una información sobre otra chica con la que Merlos coqueteaba estando con Marta López, algo que el colaborador le contó a su amiga hace tiempo pero esta no quiso escuchar. Además, la colaboradora asegura que de esa mujer Merlos le dijo que le daba asco, pero Hernández tiene los pantallazos que demuestran lo contrario.

A pesar de todas las informaciones que surgen sobre Alfonso Merlos, Marta López tampoco se queda exenta de que pongan la lupa sobre ella. María Patiño asegura que la relación con Merlos ya estaba rota y que en ocasiones el tertualiano hablaba en pasado, cosa que la aludida desmentía tajantemente por teléfono: «Él no habla en pasado, habla en presente, decía que quería compartir la vida conmigo y que soy lo que más quiere en la vida. Si a alguien le extraña que no llore, he decidido que voy a intentar que esto no me duela más. No puedo quedarme en la pena», concluía.

Kiko Hernández revela su información | Foto: telecinco.es

¿Qué pasa con el coche?

Está claro que viendo día tras día a Alfonso Merlos en televisión porque la prensa le sigue es imposible no fijarse en los detalles. El tertualiano entraba en su casa en el asiento trasero de un Porche Panamera que conducía un chófer, algo que llamó la atención de los colaboradores. Por eso, decidieron investigar y sacaron a la luz algo llamativo: «Fue condenado a ocho meses y un día de prohibición de conducir desde el 3 de septiembre del 2019», revelaba Hernández. Por su parte, Matamoros añadía que había incumplido esa prohibición: «Me confirman que el 4 de marzo este señor entró conduciendo su coche él solito sin chófer, iba él solo a las instalaciones de Telemadrid».