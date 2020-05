Las preciosas palabras de Ramón García tras la muerte de Álex Lequio: «Mi amiga Ana ha perdido lo que más quería»

Después de algo más de un mes ingresado en un hospital de Barcelona sometiéndose a un nuevo tratamiento, Álex Lequio ha fallecido a los 27 años tras dos años de lucha contra el cáncer. Sus padres Ana Obregón y Alessandro Lequio no se han separado de su lado y han estado junto a él en todo momento. Rápidamente sus amigos y conocidos han tenido unas palabras de ánimo para ellos y emocionantes adiós para el joven.

Entre las primeras despedidas públicas que se han producido ha estado la de Ramón García. El presentador, desde su programa de la televisión de Castilla-La Mancha no ha podido evitar emocionarse al dar la terrible noticia, explicando que en las últimas semanas ha estado en permanente contacto con su gran amiga Ana Obregón, para la que ha tenido también emotivas palabras.

Ana Obregón celebrando su cumpleaños con su hijo Álex Lequio

«Hoy a las dos de la tarde le había mandado un mensaje a Ana para ver cómo iba la cosa. Y cuando me he sentado en este programa, me hablaban sin confirmación del fallecimiento de Álex. Le conocí cuando era un bebé y le he visto crecer y era un niño muy especial«, comenzaba diciendo tratanto de contener la emoción.

Ramón García: «Álex era un niño muy especial»

Emoción imposible de contener al pensar en su grandísima amiga: «Hoy mi querida Ana, que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en este mundo, a su hijo, a su único hijo, y eso tiene que ser durísimo. Te mando desde aquí todo mi cariño y mi trabajo hoy se lo redico al recuerdo de Álex y a la que tantos años fue mi compañera y trabajo y, después de tantos años, sigue siendo una de mis grandes amigas. Ella es una chica maravillosa y Álex, su niño, también lo era».

Ramón García emocionado al hablar de Ana Obregón / Telecinco.es

Un pequeño homenaje que ha terminado mandándole su ánimo recordando cómo empezaban cada programa del famoso ‘¿Qué apostamos?’: «El beso más grande desde aquí querida Ana y, como hacíamos cada vez que empezábamos el programa de ‘¿Qué apostamos?’, te agarro de la mano, empieza la música porque la vida tiene uqe seguir, y yo hoy haré también el programa contigo. Un beso muy fuerte, te veré dentro de poco».