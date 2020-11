Las razones por las que el drama Kiko y Pantoja podría ser una mentira

Los problemas económicos de Kiko Rivera

Los problemas económicos de Kiko son conocidos por todos. Por una parte por que el mismo se encarga de pregonarlos y por otra porque resulta evidente que si no tienes trabajo y llevas un tren de vida lleno de lujos y excesos, tus cuentas no pueden estar muy saneadas. Al margen del dinero que pueda hacer por su “música”, sus bolos, o su faceta de Dj, está claro que en la actual situación de confinamiento, Kiko no está trabajando mucho. El único dinero que entraría en su casa, será el que gane Irene Rosales, su mujer por sus colaboraciones Viva la vida. Lo cierto es que, no hay nada más sencillo para Kiko, que vender una exclusiva relacionada con su familia Pantoja para hacer caja.