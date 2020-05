Las redes enloquecen al ver un tuit de Kim Kardashian agradeciendo a Alfred García su regalo para Kris Jenner

«Yo vivo por los regalos sentimentales así que gracias Alfred García por hacer a mi madre muy feliz en el Día de la madre. No puedo esperar para darle su regalo«. Estas eran las palabras que publicaba Kim Kardashian en su cuenta de Twitter el pasado 9 de mayo con motivo de la celebración del Día de la madre en Estados Unidos. Y aunque esto parecía ser una insignificante publicación de la empresaria, en España desató una pequeña especie de locura por una divertida confusión.

Fueron los muchos los que al leer el nombre de Alfred García creía que hacía referencia al que fue concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ y que el regalo en cuestión de la empresaria para su madre, Kris Jenner, se trataría de alguna de sus canciones.

Pero la sorpresa duró poco en cuanto se desveló cuál había sido el regalo sentimental que la empresaria había conseguido para la famosa mánager. «Encontré al fotógrafo de bodas, Alfred García, quien se encargó de hacer las fotos de mis padres en su boda en 1978«, escribía en su cuenta e Instagram.

«¿Qué está pasando?», escribía Agoney, compañero de concurso de Alfred García. «La Kim se va a asustar cuando ve la las respuestas a su tuit. Me meo con la narrativa«, respondía Cepeda. También Javier Calvo, profesor de interpretación en la Academia del talent de TVE, y Raoul Vázquez, compañero del catalán, hicieron mención al tuit. Finalmente, hasta el propio Alfred García se pronunció al respecto: «¿Qué es Londres sin Kim? Yo siempre haciendo felices a las madres«, bromeaba.

