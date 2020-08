Las reflexiones sexuales y amorosas de Terelu Campos: «Estoy más cerrada al refregón que al amor»

Son varios ya los años que Terelu Campos lleva sin pareja y en muchas ocasiones se le pregunta cuál es el motivo. Lo cierto es que la colaboradora de ‘Viva la vida’ parece estar muy a gusto consigo misma y no necesita a ningún hombre al lado para ser más feliz. Sin embargo, suele ser un tema recurrente en su programa y, en este caso, ha sido Toñi Moreno la culpable de sacar a relucir algunas intimidades.

La presentadora le preguntaba a Terelu Campos que cuánto tiempo llevaba sin sexo y la colaboradora respondía diciendo que lo desvelaba si ella también lo hacía. Toñi Moreno dijo que sí, que sin problema, y Terelu comenzaba a echar cuentas: «Yo llevo, a principios de septiembre, que murió mi tía a finales de agosto, hace ahora 6 años sin sexo». La presentadora respondía rápidamente: «Yo no me voy de aquí sin buscarle un novio a Terelu».

Terelu Campos y Toñi Moreno, de confesiones | Foto: telecinco.es

De repente, Terelu Campos recordó algo y rectificaba: «Miento, hace 3 años tuve un rollito». A Toñi Moreno le tocaba cumplir su parte del trato y también respondía: «Yo fue hace semanas, pero fue así un refregón, una cosa sin importancia». Su compañera no dudaba en profundizar más sobre el tema del amor y el sexo y decía: «Yo estoy mucho más cerrada al refregón que al amor. Yo de eso ya estoy de vuelta. Vosotros qué sabéis lo que yo ya he vivido«.

Ha tenido momentos de gloria

Sin duda, Terelu Campos ha tenido grandes momentos en lo que al amor se refiere y así lo contaba ella en ‘Viva la vida’: «He tenido relaciones relativamente largas y hubo casi dos años en mi vida que yo actué en ese momento como un hombre que no quiere pareja. Normalmente hay muchos hombres jóvenes que no quieren pareja. Yo pensaba que no tenía sentimientos y dije ‘pues maravilloso’. No sabes lo que es eso. Te das cuenta que no te pueden hacer daño porque no te implicas emocionalmente. ¿Que no te llame? Te importa nada. Fue el mejor momento de mi vida».

Terelu Campos cuenta sus experiencias | Foto: telecinco.es

Toñi Moreno no dudaba en apuntar: «Has tenido impresentables pero enamorarte de alguien que te quiera de verdad, que te cuide… Eso existe». Sin embargo, ante estas declaraciones de la presentadora, Terelu Campos se mostraba algo escéptica: «Yo creo que eso no existe para mí. No creo que exista el hombre así en la tierra. ¿Por qué pensáis que solo el amor de una pareja te la felicidad en la vida?», decía claramente.