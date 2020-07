Las revelaciones del documental sobre la Princesa Ana: de las confesiones de su marido a sus momentos cómicos con la Reina

La Princesa Ana no es la más popular de la Familia Real Británica. La Reina Isabel, el Duque de Edimburgo, los Duques de Cambridge o el Príncipe Harry en su momento siempre han ido por delante. A ella eso le da lo mismo porque lo que le hace feliz es representar a la Corona y servir a su país, siendo uno de los miembros de la Casa Real Británica con más compromisos oficiales.

Ana de Inglaterra con rostro malhumorado durante un acto oficial

Su carácter no siempre es fácil y no le gusta ser el centro de atención. Sin embargo, al cumplir 70 años el 15 de agosto de 2020 ha tenido que claudicar y dejar que le sigan las cámaras para un documental que fue emitido por ITV. En él la gran protagonista es la Princesa Real, pero también Sir Timothy Laurence[i]su marido[/i], el siempre discreto Sir Timothy Laurence, que ha hablado para la ocasión.

El vicealmirante, casado con la Princesa Ana desde 1992, ha confesado que aunque siempre se habla de las similitudes entre el carácter del Duque de Edimburgo y la Princesa Ana, lo cierto que es también se parece mucho a la Reina. En concreto señala que comparten humor y diversión. En ese sentido asegura también que le sorprendió mucho ver lo divertidos que eran los encuentros familiares en Windsor Castle, Sandringham y Balmoral.

La Princesa Ana y Sir Timothy Laurence

Además, comentó que tienen muchas cosas en común, que les encanta el rugby y les gustan saber dónde están y a dónde van. Sin embargo, lamenta que no compartan la pasión que la Princesa Ana tiene por los caballos. La equitación une profundamente a la Reina con algunos de sus hijos y nietos, sobre todo con la Princesa Real. No es algo a lo que se haya unido Sir Timothy Laurence. En un alarde de simpatía, el vicealmirante recordó que no le parece casualidad que la Princesa Ana se casara primero con el Capitán Mark Phillips y luego con él, también vinculado al Ejército: «Es divertido que se haya casado primero con un oficial del ejército y luego con un oficial naval. Debe haber algo en el Ejército que le atraiga«.

Sus dos hijos también han hablado para el documental. Peter y Zara Phillips aseguraron que Sir Timothy Laurence ha sido un gran apoyo para su madre y que ambos entienden lo que significa ser parte de la Familia Real Británica y lo que requiere. La amazona añadió que a su marido, Mike Tindall, y a ella les encanta dejar a sus hijas Mia y Lena con su madre y Sir Timothy Laurence los domingos para que pasen tiempo con ellas. Peter Phillips, que también tiene dos hijas, Savannah e Isla, añadió que a la Princesa Real le gusta montar a caballo con sus nietas y salir a pasear con ellas. Es una feliz abuela de cuatro nietas, aunque de todos modos la propia Princesa Ana ha señalado entre risas que sus hijos no aceptan todas las propuestas y consejos que les ha dado para el cuidado y la educación de sus nietas.

Bromas con la Reina Isabel

Mientras tanto, la Princesa Ana sigue incombustible, y ante la pregunta de si le gustaría tomarse las cosas con más calma, contestó que no puede ir más despacio porque cree que ya ha bajado el ritmo. En lo que no se moderniza es en las redes sociales. Sabe lo que es Twitter y es consciente de la Casa Real Británica lo utiliza como herramienta de trabajo, pero no es algo en lo que quera meterse. Bastante tiene con las videollamadas, en las que parece que se siente relativamente cómoda. Precisamente compartió una con la Reina Isabel, que ha tenido que modernizarse debido al confinamiento.

La Reina Isabel con su hija la Princesa Ana en una sesión por su 90 cumpleaños

Madre e hija participaron en una charla virtual con otras personas con motivo de la Semana Nacional de los Cuidadores, un momento del que el documental de ITV ha mostrado cuando la Princesa Ana se interesó por si la Monarca veía a todo el mundo: «¿Puedes ver a todos? Deberías tener seis personas en tu pantalla«, ante lo que la Reina Isabel contestó: «Sí, bueno, puedo ver cuatro. «En realidad no necesitas verme a mí ¡Ya sabes cómo soy!«, comentó la Princesa Ana con un humor que siempre ha tenido pero que no siempre ha querido mostrar públicamente.