Las verdades y mentiras de Antonio Pavón en el Polideluxe: no tuvo sexo con Avilés, pero sí ha hecho orgías

Antonio Pavón visitó ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita. Lo más importante era aclarar si era verdad o no que hubiera tenido algo con José Antonio Avilés, aunque hubo tiempo para saber muchas cosas más sobre el torero peruano. Para empezar, el Polideluxe dejó claro que había utilizado a Mónica Hoyos y a Miriam Saavedra para hacerse famoso en España: «Yo desmentí haber tenido algo con Miriam, pero sí tuve algo con Mónica, fue verdad. Fue algo más que una amistad, tengo muy buenos recuerdos de ellos. Trabajamos en un programa de televisión en Perú, pasó lo que tuvo que pasar. Aclaré que nunca tuve algo con Miriam y sí algo con Mónica. No sé por qué me negó. Coincidí con Mónica en una fiesta y le pedí disculpas. Estaba enfadada».

Antonio Pavón en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Después fue momento de preguntar sobre la familia Pantoja. Aseguró tener relación con Isabel Pantoja, aunque se lleva mejor con Kiko Rivera y Anabel Pantoja. Confesó haber coqueteado con Chabelita, aunque no le atrae porque la ve como «la chiquita de la casa». También se comentó que Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, quiso que Pavón se casara con su nieta Anabel.

«¿Te preguntaba Avilés cómo era Cantora por dentro a pesar de haber asegurado estar allí?». Dijo que sí y decía la verdad. Además de eso, parece ser que alardeaba de una amistad con Kiko Rivera e Irene Rosales que no existe. «Había mentiras que me las tragaba hasta que mintió sobre un negocio que tuvo Isabel Pantoja en Fuengirola«, contó el peruano, que le espetó a Avilés que era un periodista sin credibilidad. No contento con eso, el colaborador decía que era amigo del clan Pantoja, pero lo cierto es que solo le conocen por Irene Rosales, con la que trabaja en ‘Viva la vida’. Sobre si Irene Rosales no soporta a Avilés, dijo que no le constaba, y aunque mintió, quiso ser claro: «A mí no me corresponde decir los sentimientos de Irene, eso le corresponderá a ella. Una cosa es Kiko, que tenemos mucha amistad, y otra es Irene».

Pavón confirma en ‘Sábado Deluxe’ que no tuvo relaciones sexuales con Avilés | Foto: Telecinco.es

Según el Polideluxe, Avilés no era consciente de que podían salir sus estafas durante su participación en ‘Supervivientes 2020’, aunque María Patiño apuntó que el colaborador le contó que iban a salir deudas de él y de su madre: «En ese momento me lo creí y no le di más importancia. Las presuntas estafas a mí me los disfrazó de deudas». Por su parte, Pavón comentó que a Avilés le preocupaba mantener su trabajo después del concurso y cómo sería su imagen. Antonio Rossi añadió lo que le había contado Avilés sobre su presencia en ‘Supervivientes 2020’: «La productora me ha pedido que vaya, que tenía que haber alguien ahí«.

La vida sexual de Antonio Pavón

«¿Es cierto que Avilés aseguraba que antes tenía cuerpazo y que engordó por una depresión?» La respuesta fue ‘Sí’ y decía la verdad. «Decía que había hecho esquí acuático y tenía cuerpo de surfista. Decía que tuvo depresión por haber sufrido bullying cuando era niño», señaló Pavón. Además, fanfarroneaba con el patrimonio de su familia, que según él incluye un camping, un pantano, fincas, caballos y barcos. Según lo que se ha dicho en el Polideluxe, Avilés había prometido a Rocío Flores una entrevista de 80.000 euros en una revista. También le decía que le iba a poner un coche, lo que podría venir porque según José Antonio León, es verdad que era embajador de un concesionario. Al parecer, todo esto hacía gracia a Rocío Flores.

Antonio Pavón en el PoliDeluxe

A la pregunta de si había mantenido relaciones sexuales con José Antonio Avilés, respondió que no y el polígrafo determinó que decía la verdad: «Soy hetero, si decido dar el paso iría con un tío guapo, no con este. Me gustaría que se retractara él». Por otro lado, terminó reconociendo que había estado con muchas mujeres: Tuve una época en Perú y estuve soltero durante 5 años. Ligaba siempre. Salía a disfrutar de mi soltería. He hecho tríos. He estado en orgías con 4 o 5 personas. Todos eran de Perú«. Ante la cuestión sobre si había mantenido algún tipo de relación homosexual, con el polígrafo dijo que no, aunque en el plató dijo que sí, y el Polideluxe determinó que sí había tenido una relación homosexual: «Nunca ha habido penetración. Nunca he tenido una relación con un chico, pero sí un acercamiento con un hombre. Lo he tenido en discotecas con amigos, o darnos un beso. En las orgías no me he rozado con un hombre. Si un tío me ha cogido el paquete… pero no ha habido penetración ni nada de nada y no he sentido atracción por un hombre», aclaró Pavón.