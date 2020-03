Laura Escanes, indignada porque los supermercados están arrasados por el coronavirus

El estado de alarma decretado por el Gobierno de España tiene a todos los cuidadanos con el corazón en un puño a la espera de que esta situación se resuelva lo antes posible. Por ende y como era de esperar, los supermercados han sido arrasados por las compras realizadas de forma compulsiva por el miedo a quedarse sin comida.

Largas, colas, carros repletos de productos, miedo, tensión y un metro de distancia han sido algunas de las cosas que han predominado en las compras en los supermercados y Laura Escanes ha querido mostrar su indignación utilizando su cuenta de Instagram, puesto que ha dicho que debemos ser responsables durante esta crisis del coronavirus.

Laura Escanes presumiendo de embarazo en un evento de gafas

«Llegas a las doce del mediodía y ya no queda pollo, ya no queda pavo, papel higiénico, pasta… No queda nada», ha dicho la influencer sobre ir a hacer la compra. Y ha aprovechado para hablar de los trabajadores de los supermercados, diciendo de ellos: «Aunque te laves las manos están super expuestos». En esta reflexión ha querido hacer hincapié en la irresponsabilidad de algunas personas, diciendo: «Se llevan diez mil botes de todo en la primera compra» añadiendo: «Se puede hacer la compra de forma normal como la estábamos haciendo hasta ahora».

Entre sus palabras ha lanzado una conclusión, diciendo: «Si los supermercados y la gente se está dejando la piel para que podamos ir a comprar, ¿por qué no lo hacemos de una manera responsable? Estoy segura de que pronto podremos ir a tomar el sol, tomarnos algo en una terraza y ver jugar a los niños en los parques. Pero ahora no es el momento».

Risto Mejide y Laura Escanes junto a su primera hija, Roma

No será fácil

Y por último, ha llamado a sus seguidores a que hagan un esfuerzo en estas semanas excepcionales para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible: «Si podemos teletrabajar, hagámoslo. Si podemos tener una reunión por videollamada, hagámoslo. Si podemos aplazar la cenatexto enlace de reencuentro con los amigos, hagámoslo. Si podemos quedarnos en casa viendo una peli, mejor. El cine puede esperar. No son vacaciones. Si puedes evitar viajar, no viajes. No serán semanas fáciles. La organización de cada familia tampoco lo será pero tenemos que ser responsables y mantener la calma. Debemos escuchar y hacer caso a las recomendaciones oficiales».