Laura Escanes presume de nueva imagen durante sus recién estrenadas vacaciones junto Risto Mejide y Roma

Laura Escanes y Risto Mejide han dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones en el verano más inusual en años. Pero para quien vive de y trabaja en las redes sociales, no hay descanso. Por ello la influencer ha aprovechado un maravilloso rincón de las playas menorquinas para hacerse una sesión de fotos improvisada con uno de los bikinis de la marca de la que es imagen. Aguas cristalinas, el agua por encima de las rodillas y pose con los manos delante de la cara. «Aquí y ahora para siempre», escribía en el pie de foto.

En apenas 24 horas, la también escritora acumula más de 134 mil likes y un sinfín de comentarios. Aunque entre estos últimos no todos han sido positivos ya que muchos usuarios no se lo han pensado dos veces a la hora de verter su opinión en unas cuantas palabras (sin que la propia Laura Escanes se lo haya pedido, cabe mencionar). Así que la influencer, caracterizada por su naturalidad y espontaneidad en las redes, no ha dudado en responder a alguno de esos haters para intentar sacarles los colores publicándolos también en sus stories.

Laura Escanes durante sus vacaciones de verano 2020 en Menorca

«No es una foto muy buena pero el bikini sienta muy bien en cuerpos curvy, rellenitos como el de Laura«, escribía una usuaria a lo que Laura Escanes le respondió: «¿Pero qué concepto tienes de rellenita?«. Hay que no se anduvieron con rodeos y fueron directas al grano con su comentario: «Estás más gordita. ¿Cuánto pesas?«. Y la influencer tampoco quiso dejar la oportunidad de responderle con un irónico «wow«. Tras esto, la catalana compartió un par de selfies suyos con cara de extrañada en los que escribió: «¿Va en serio? Pues OK«.

Muy sincera sobre su operación de pecho

Pero es que Laura Escanes más que nunca quiere presumir de cuerpazo ya que un mes atrás la influencer puso al fin remedio a uno de sus complejos. Tal y como ella ha relatado también en su cuenta de Instagram (todavía pueden verse en la sección de detacados), se ha sometido a una operación de aumento de pecho. «No sabía si hacer estos stories o no porque es un tema muy personal, pero esconderlo es como engañaros», explica.

«Me he operado el pecho», acaba confesando: «Es una operación que llevaba muchos años pensando en hacerme o no hacerme. Y después del embarazo las ganas aumentaron». Los problemas que ella sentía que tenían podía ponerles remedio a través de una intervención quirúrgica: «Lo mío era asimetría del tórax y también el tamaño de la aureola, algo que aumentó más durante el embarazo».

Aunque si se trata de un aumento de pecho, la influencer asegura que no se trata de una gran cantidad, sino que lo realmente reseñable eran los problemas anteriormente mencionados: «Es una cantidad mínima, yo quería un pecho natural y me gustan los pechos pequeños«. A pesar de contar su experiencia públicamente, la esposa de Risto Mejide ha querido dejar claro que esto no se trata de un consejo para sus seguidores ni mucho menos, simplemente es un acto de sinceridad con todos ellos: «Soy defensora de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo siempre que haya sido por decisión propia y no por presión«, reconoce: «No animo a hacer lo que he hecho yo, es una decisión muy importante». Y ya lo dejó muy claro entonces y lo repite ahora: «Yo me quedo con lo bueno, mi felicidad. Lo que opinen los demás está de más».