Laura Escanes y su eficaz respuesta a los haters que la critican a diario

Laura Escanes ha usado su perfil en Instagram para responder a todos los haters que la critican a diario. Y es que desde que se casó con Risto Mejide, la joven ha sido la diana perfecta para los amargados de guardia.

Con educación y elegancia, Laura comentaba en sus stories lo siguiente. «Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini, juego al Animal Crossing, me opero el pecho y me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine, voy de compras, me maquillo, escribo. Contesto a mis haters, hago ‘stories’ desde el sofá, hago vídeos tontos, me río, vivo…».

«También cambio pañales. Doy biberones. Acuesto a mi bebé. Duermo con mi bebé. Juego. Exploro la casa, el jardín, le quito el césped de la boca. Me baño con ella. Cocino para que decida no comer nada. Me desespero. Me sonríe. Se me pasa. Paseamos» añadía.

«Si tienes ayuda, porque tienes ayuda. Si tiras de los abuelos, porque te lo crían los abuelos. Si no tienes opción y empieza la escuela infantil, que es muy pequeño. Si sales, porque sales. Si no sales, porque no tienes vida y eres una aburrida. Si das el pecho más de 1 año, que es muy mayor. Si no lo das, es lo peor que le podías hacer a tu hijo. Si haces BLW, que no comen nada. Si das triturados, que así no aprenden. Si porteas, que los acostumbras. Y así hasta el infinito y más allá. Y con esto y un bizcocho, feliz sábado. Qué bien me he quedado» sentenciaba.

