Laura Fa se retracta: «Fue Carmen Borrego la que llamó a Segura para hacer una película con las Campos»

Días atrás Laura Fa soltaba un bombazo sin precedentes: las Campos daría el salto a la gran pantalla en una película de Santiago Segura en la que interpretarían a tres «Pretty Woman». Fue el propio director en presencia de Carmen Borrego y Terelu Campos en ‘Viva la vida’ el que desmintió a la colaboradora de ‘Sálvame’ asegurando que, pese a lo divertido de la idea, nunca se propuso llevar a cabo tal proyecto. No obstante, la menor de la hijas de María Teresa Campos quiso aclara que «hace unos años», cuando graban su reality familiar, sí se puso en contacto con él para hacer algo junto pero que nunca siguió adelante.

Tras esto, Laura Fa pasó a estar en el centro de la polémica tras haberse convertido la noticia del mes en un auténtico fiasco. La propia colaboradora asegura que, al contrario de lo dijo Segura, sí se puso en contacto con él y que incluso también lo hizo la propia redacción de ‘Sálvame’ pero nunca cogió el teléfono. A pesar de ello, decidió dar igual la noticia por la fiabilidad que le daba a su fuente y a las palabras de la propia Carmen Borrego que esta había escuchado. Una vez saltó la polémica, Laura Fa pudo hablar con Santiago Segura y conocer la verdad: «Fue Carmen Borrego la que le propuso hacer una película pero que no las veía para una película, que igual una miniserie».

Laura Fa reconoce que se equivocó dando la noticia | Foto: Telecinco.es

Ante esta situación, la colaboradora intenta dejar a un lado esta falsa noticia y plantear la incógnita de por qué Carmen Borrego cuenta eso en un cena en pleno 2020 cuando es totalmente falso. «Ellas viven de vender una dignidad y una forma de ser estrellas que ya no son, explican unos proyectos que ya no existen y hacen quedar mal a su madre porque entra por teléfono medio confirmándolo», asegura Laura Fa: «La que explica realidades que no son es Carmen Borrego y las que llevan a Santiago Segura para reírse de la noticia y casi ridiculizarme son ellas». «El problema de Laura Fa es darle credibilidad a Carmen Borrego«, asegura Gema López: «Lo que yo no me imaginaría es que después de que le digan que no Carmen Borrego diga lo contrario por darse el pisto».

Gema López y Carlota Corredera, enfrentadas

Pero más allá de lo cierto o no de la fuente de Laura Fa, Carlota Corredera ha querido plantear el verdadero problema en todo esto y que no es otro que la mala formulación de un titular: «No es lo mismo decir que Santiago Segura va a hacer una película con las Campos que que las Campos quieren hacer una película con Santiago Segura«, algo con lo que no parecía estar muy de acuerdo su compañera Gema López: «¿Y estando en ‘Sálvame’ que titular damos?». «En ‘Sálvame’, en El País, en ABC… puedes dar el titular pero luego tendrás que contar que es Carmen Borrego la que dice esa información a su entorno«, insiste la presentadora.

Pero la colabora insiste es que no es así como funciona ‘Sálvame’ y que en la mecánica del programa no entra desvelar una fuente: «Aquí no contamos las fuentes así nos maten y hacemos programas buscando al topo tres meses«, dice alterada la colaboradora: «Estamos exigiendo unas cosas porque es Carmen Borrego y no es otro». Ante estas palabras, Carlota Corredera no se podía creer que su compañera estuviese insinuando que estaba anteponiendo a Carmen Borrego a Laura Fa, algo totalmente falso sino que el tema está en la forma de hacer periodismo: «Wstás tirando a tu propio programa porque lo que estás diciendo: ¿el periodismo que hacemos aquí qué es?«.