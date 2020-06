Lea Michele, acusada de racista por una compañera de ‘Glee’: «Hiciste mi vida un infierno»

En medio e todo el revuelo social y político que se está viviendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un policía, muchos famosos se han volcado en las redes sociales para expresar su apoyo a la víctima y también a la comunidad afroamericana, condenando el racismo, puesto que el hombre fallecido era negro. Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido la actriz Lea Michele, aunque seguro que no esperaba recibir una respuesta que sin duda la ha dejado por los suelos.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD «SHIT IN MY WIG!» AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

