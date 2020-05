Lea Michele confirma que está embarazada de su primer hijo presumiendo de barriguita

Lea Michele no puede estar más feliz después de que hiciese saber que está embarazada por primera vez. La actriz confirmó su embarazo a través de su cuenta de Instagram publicando una foto en la que aparece presumiendo de una incipiente barriguita y junto a la estampa escribía: «Muy agradecida».

La actriz de ‘Glee’ espera su primer hijo con el empresario Zandy Reich y sus fans no pueden estar más felices con la preciosa noticia. En la foto aparece con un vestido largo y ella misma remarca su silueta sujetándose su barriga, aunque eso sí, de momento no se sabe de cuánto tiempo está embarazada. Antes de que ella lo confirmara, una fuente cercana a la pareja aseguraba entonces a la revista People que los dos siempre habían querido ser padres y que ella estaba esperando su primer hijo.

Lea Michele presume de embarazo por primera vez

Poco tiempo después de publicar dicha imagen sus amistades no han dudado en dejarle muchos comentarios de felicitaciones por la bonita noticia. «¡Llorando! ¡¡¡Gritando!!! ¡Te quiero!», escribió la actriz Emma Roberts en los comentarios de la publicación de Instagram de Michele. Las dos actrices compartieron reparto en ‘Scream Queenss. Ashley Tisdale, de ‘High School Musical’, escribió: «Oh, Dios mío. Oh, Dios mío«. Y Naya Rivera, excompañera de Michele en ‘Glee’, añadió: «Ay, ¡enhorabuena! Me encanta esto. ¡Vas a ser una gran mami!».

Esta buena noticia ha llegado un año después de que la actriz y el empresario se casaran en una increíble boda secreta. De nuevo en dicha ocasión fue la revista People la que se hizo eco del enlace del que poco a poco se fueron descubriendo imágenes, y esta boda tuvo lugar dos años después de que su relación se hiciera oficial.

Un poco de luz después de tanta tristeza

La actriz, que lo pasó muy mal tras la pérdida de una de sus parejas con la que trabajó en la serie ‘Glee’, ahora vive una etapa plena y feliz en la dulce espera del que será su primer bebé, del que todavía se desconoce su sexo y cuándo vendrá al mundo.