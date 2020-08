Lely Céspedes cuenta la realidad de los impagos de Ernesto Neyra: «Que quede claro que es un maltratador»

Lely Céspedes, quien fue mujer de Ernesto Neyra y es madre de sus tres hijos, ha acudido al plató de ‘Viva la Vida’ para hablar de la situación en la que se ha visto envuelta después de que su expareja no le pasara la pensión para la manutención de sus hijos. Este hecho ha conseguido que el bailarín sea detenido y encarcelado por varios impagos.

Lely Céspedes en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

Clara con sus palabras, ha dicho: «Si está ahí es porque un juez lo ha dicho, tengo la conciencia muy tranquila. Ha estado un año en México, no ha visto a sus hijos, ha hecho lo que ha querido. No ha estado los fines de semana. Que no me quieran echar la culpa a mí que yo no la tengo».

En cuanto a los problemas económicos que tiene pendientes con su exmarido, ha querido dar todos los detalles: «Me debía 12.000 euros, embargada la casa por no pagar la manutención. En un principio el juez puso 2.000 euros de pensión. Pero llegamos a un acuerdo de 1.200 euros, 400 por cada niño. llega a la cifra de 53.000 euros, y cuando no se puede más se le pone la denuncia por no pagar, y entre los abogados se llega a un acuerdo de los 53.000 a 20.000 euros. Bajamos a 500 euros de pensión, con los que hay que mantener a los niños, comer, cenar, vestirles, salidas, móviles».

Lely Céspedes hablando de Ernesto neyra en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

En todo este tiempo ella sola ha tenido que enfrentarse a la mayoría de los gastos de sus hijos, algo que no ha sido fácil y por lo que ha tenido que trabajar de lo que ha podido, limpiando casa o cuidando a personas mayores como ha contado. «Es muy duro, ya está bien», ha dicho visiblemente emocionada.

Muchos reproches y dolor

Y sus reproches no solo han tenido que ver con lo económico, sino también con su papel como padre, diciendo Céspedes: «¿Cuántas veces ha ido a preguntar por las notas de sus hijos?». Su ruptura fue muy dura y dolorosa como ha recordado: «Me separé embarazada de siete mes y con un ojo morado. Que quede claro que es un maltratador, que me denuncie si quiere, denúnciame«.

Lely Céspedes no ha podido dejar de hablar de las dificultades que ha tenido que atravesar, desmintiendo también las palabras de la hermana de Ernesto Neyra, quien contactó con ‘Viva la Vida’ para hablar de las circunstancias de su hermano, esperando a que pueda salir de prisión cuanto antes.