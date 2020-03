Lérica: «Estamos consiguiendo que la gente vea que podemos hacer un poco de todo»

Rubén Noel, Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo han conseguido hacer de Lérica su sello más personal. Ahora han vuelto con una nueva canción a la que han llamado ‘Dependiente de ti’ y en la que se puede disfrutar de ellos en solitario, algo que hacía tiempo que no sucedía. Su carrera ha ido creciendo como la espuma y con discos de oro y platino a sus espaldas vuelven con una nueva canción con la que quieren conquistar a todo su público.

Bekia: ¿Cómo estáis con el tema del coronavirus? ¿Cómo lo estáis viviendo?









Rubén Lérica: Estamos todos como si estuviéramos encerrados dentro de una jaula porque nosotros somos muy activos y últimamente estábamos con muchos shows y promoción. Con esto del coronavirus se ha cancelado todo y nos hemos tenido que encerrar como todo el mundo en casa y estamos que nos subimos por las pareces. Somos conscientes de que es lo que hay que hacer, no queda otra, hay que esperar a que todo esto pase y todo vuelva a la normalidad lo antes posible.

Juan Carlos Lérica: Creo que al fin y al cabo es una prueba de fuego psicológica como te hacen en ‘Gran Hermano’ para ver quien aguanta toda esta situación. Nosotros que este año lo tenemos tan lleno de conciertos, solo se ha cancelado uno, vamos a tener mucho caos porque van a estar agolpados. Este tiempo nos viene bien de tranquilote, para componer, para que a la vuelta la gente tenga más canciones.

B: ¿Estáis aprovechando este parón para componer?

Tony Lérica: Ahora que estamos más tranquilos, encerrados, la mente intentamos tenerla activa. Intentamos aprovechar todo este tiempo para estar un poquito más activos en redes. El hecho de estar en casa no significa que no se puedan hacer cosas, subir cosas desde casa. Entonces estamos preparando cositas.

B: Habladme de ‘Dependiente de ti’, vuestra nueva canción.

Juan Carlos Lérica: Era la esencia que nosotros queríamos sacar de Lérica. No solo el hecho de que Lérica saque canciones con ese aire latino pero con ese aire también español, sino que también podíamos dar un pasito más y mostrar esta faceta nuestra e innovar un poco en la producción de las canciones. En este caso hemos mezclado el pop con el dance, que se está llevando de nuevo y hay artistas que están teniendo mucho éxito con este estilo. De hecho, como primicia te podemos decir que ya tenemos colaboraciones internacionales con artistas dance, vamos a mezclar el inglés y el español y que la gente tenga la oportunidad una parte de Lérica. Además, nos sirve a nosotros como medio de expulsión de sentimientos. Es una canción con un mensaje muy bonito y para que la gente pueda vernos en solitario, que hacía tiempo que no sacábamos una en solitario.

B: En 2020 queríais que la gente os conociera más a vosotros mismos, ¿era lo que pretendíais con este tema?

Rubén Lérica: Al final en todo este tiempo vamos lanzando muchos temas que siguen un patrón pero forman un repertorio que hace que se vea que somos muy versátiles y que podemos sacar temas que tienen ese toque de rumba, con toques más urbanos, este tema mezcla el pop con el dance. Al final sí que estamos consiguiendo que la gente vea que podemos hacer un poco de todo y no nos encasillamos en un solo estilo, y eso también es bueno, porque nos estaban pidiendo que hiciéramos una balada y estamos ofreciendo un poco de cada estilo, así tenemos un repertorio más variado.

B: ¿Cómo surgió ‘Dependiente de ti’?

Tony Lérica: Mandé la idea inicial, compuse la canción y se la enseñé a mi hermano, Abraham y a mi equipo de trabajo. Me puse a trabajar con mi hermano desde la producción, porque él ha sido el que se prestó a producir esta canción al igual que otros temas. Quisimos renovarnos un poco en el sonido, queríamos demostrar a la gente que no nos encasillamos en una cosa, sino que hacemos lo que nos da la gana dependiendo del momento. La canción habla de una dependencia y muchas veces esta palabra crea un poquito de mal rollo, pero verdaderamente la canción no habla de ese tipo de dependencia. Habla de una dependencia sana, dependencia de cuando estás enamoradísimo de una persona y ves que las cosas no salen del todo bien y te quedas ahí con ese mal cuerpo.

Lérica ha lanzado ‘Dependiente de ti’ con mucho éxito

B: ¿En algún momento habéis sentido el tipo de amor del que habláis en ‘Dependiente de ti’?

Tony Lérica: Yo cuando escribo siempre intento que sean cosas autobiográficas, siempre sale más natural y luego a la hora de defenderlo en un escenario sale más real.

Juan Carlos Lérica: En nuestro caso que somos tres y cantamos la misma canción cada cuerpo y alma la sentimos de una manera. Tony, al haberla compuesto, siente la canción de una forma, pero yo al cantar la canción siento una dependencia de la que a veces no es tan buena, que esa dependencia que sentimos en el amor a veces a la hora de pensar en esa persona y no olvidarte y más que amor es una obsesión. Al fin y al cabo cada uno de manera interpretativa la puede sentir de una forma y en el amor puede haber dependencia sana y no sana. Creo que al final la dependencia no es sana y no pasa nada, es un mensaje que se transmite y que cada persona se sienta identificado como quiera.

B: Nunca perdéis vuestra esencia, ¿cómo lo hacéis?

Rubén Lérica: Siempre hemos intentado cuidar mucho desde los inicios, es algo que también nos sale de forma natural, porque al final cada uno trae sus influencias musicales. Sin querer hemos hecho esa fusión entre lo que trae Tony, lo que trae Juan Carlos y lo que traigo yo. Con esa fusión sale de forma natural el sello Lérica. Desde que hace ya como un año Abraham está siendo nuestro productor, él se entiende a la perfección con Tony, que es su hermano, y él se ha unido a esa energía y hace que el sello Lérica sea todavía más potente. En las canciones intentamos siempre mantener esa esencia de España, dándole ese toque internacional. Siempre mantenemos las palmas, la guitarra flamenca, el cajón y eso hace que lo escuches y digas ‘suena a Lérica’.

Juan Carlos Lérica: Creo que sobre todo es cómo decir las letras porque una persona joven se siente identificada, porque nosotros tenemos una forma de comunicarnos ahora entre los jóvenes que es muy distinta a otro tipo de género o canciones más poperas, el mensaje está dicho de otra forma. Creo que la esencia también está en eso, en cómo decir las cosas para que el público sepa que es Lérica.

B: Habladme de vuestro tema ‘Pegamos tela’. ¿Cómo surgió semejante éxito?

Tony Mateo: La verdad que la canción ha funcionado espectacularmente bien. Nos dieron el disco de oro y nos sentimos bendecidos porque últimamente no paran de llovernos éxitos. Con ‘Fuera de mí’ nos dieron el platino, ahora el de oro, con ‘De tranquilote’ fue doble platino… No nos creemos lo que ha pasado en tan poco tiempo y estamos muy contentos. En ‘Pegamos tela’ tuvimos la oportunidad de colaborar con Omar Montes y con mi hermano, que para mí siempre es un placer porque el trabajo no parece trabajo, y con Omar ya te puedes imaginar. Es una persona maravillosa, el tío más humilde que he conocido en mi vida y más ocurrente y gracioso. Lo pasamos súper bien con él.

B: ¿Teníais ganas de colaborar con Omar Montes?

Rubén Lérica: La verdad que le hemos seguido a través de las redes sociales, también le hemos visto en televisión porque es una persona muy mediática y me hace gracia porque todo el mundo siempre nos pregunta ‘¿y cómo es Omar?’ y la verdad es que es igual. Es una persona transparente, como se le ve en la tele, no está fingiendo nada, es espontáneo, natural, dice las cosas como le salen en el momento y al final esa naturalidad es lo que a la gente le ha enganchado. Como artista va demostrando que es una persona con mucho talento y que si está teniendo el éxito que está teniendo no es por haber ganado un reality sino porque se lo está currando mucho y poco a poco el éxito que merece le va llegando.

B: Contadme qué trabajos próximos tenéis en mente

Tony Mateo: Tenemos un montón de cosas en mente, tenemos colaboraciones cerradas.

Rubén Lérica: No podemos contar nada por ahora y si lo desvelamos quitamos la sorpresa pero os va a sorprender.

Juan Carlos Lérica: Os cantaremos dos trocitos de canciones en un directo de Instagram el viernes a las 20h de lo que vendrá el próximo verano.

B: Habladme de todos los conciertes que vienen por delante

Juan Carlos Lérica: En medio de todo este caos tenemos la virtud de que solo se ha cancelado un concierto de los cerca de 30 conciertos que tenemos. Los demás se han pospuesto y recolocado. Vamos a tocar en toda España dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.