Lester rompe su relación con Patricia y ella indica que podría estar embarazada

Lester ha decidido romper su relación con Patricia tras haber pasado apenas unos meses de su paso por La isla de las tentaciones 2. Nada nuevo bajo el sol, sino fuera porque ella ha comentado que tiene un importante retraso que podría terminar en embarazo.

Curiosamente, la pareja compartía una fotografía de ella en una pose más que sensual en Instagram. Poco después la borraban, pero ya era viral. Lo que nadie se podía suponer es que ambos confirmasen su ruptura poco tiempo después.

Ella decía que «quiero a Lester. No me voy a olvidar de él de un día para otro, no puedo luchar contra algo que no funciona. Quiero hacerme respetar y voy a encontrar a alguien que me quiera de verdad, me valore y me cuide. Lo de la foto fue un fallo, parece que no habéis visto un culo en vuestra vida, yo no soy una cerda ni él un cabr*n».

A la expareja de su ya expareja le dice que «Marta, no quiero que hables de mí más, no quiero nada de esto. No lo necesito, quiero estar bien conmigo misma. No voy a hablar de nadie que no sea yo». Termina indicando que «yo no me he inventado un embarazo… Es verdad que tengo un retraso, me hice la prueba hace dos días y me salió negativa, pero la verdad es que aún no me ha bajado la regla. Lo que me faltaría es estar embarazada, me muero». El escándalo está servido. Esperamos tu opinión al respecto.

