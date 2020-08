Leticia Sabater habla de su romance con el sobrino del Rey, Fernando Moreno de Borbón: «Fue un gran amor»

A raíz de que Leticia Sabater contara en ‘La casa fuerte’ que cuando se anunció que el Príncipe Felipe se casaba con una mujer llamada Leticia muchos creyeran que era ella, Alessandro Lequio contó en ‘El Programa de Ana Rosa’ que la cantante había estado con alguien de la Familia Real.

En una visita a ‘Socialité’, la cantante no ha tenido problema en confirmar que, efectivamente, tuvo una relación con alguien del entorno del actual Rey Felipe. Eso sí, Sabater ha querido desmentir al colaborador de ‘AR’ puesto que no fue «un rollo de una noche», fue un noviazgo que se prolongó durante casi un año.

Leticia Sabater hablando de su romance con Fernando Moreno de Borbón / Telecinco.es

La persona con la que estuvo Leticia Sabater fue Fernando Moreno de Borbón, sobrino del Rey Juan Carlos que falleció a los 41 años víctima de un accidente de moto en mayo de 2011 -la cantante estuvo entre los asistentes a su funeral-. Un romance del que se habló a principios del año 2003 y que ahora ha confirmado la cantante.

«Era una persona maravillosa«, ha asegurado Sabater, que ha contado que para ella fue «un gran amor», compartiendo con él «prácticamente un año saliendo prácticamente todos los días, fue una relación de verdad».

En su momento se habló del romance real de Leticia Sabater / Telecinco.es

No obstante, a medida que pasaban las semanas y los meses, la cantante se dio cuenta de que esa vida no era para ella: «Al final me aburría demasiado el círculo de tanto apellido importante. En el fondo me aburrían», ha desvelado explicando la razón por la que decidió dejar el romance.

La noche de fiesta de Leticia Sabater con el Rey Felipe

Una intervención en la que Leticia Sabater ha contado una anécdota durante una noche de fiesta en Madrid que compartió con Don Felipe: «Baila, dejémoslo ahí. Pero te voy a decir una cosa, es todavía más alto y más guapo en persona, es espectacular«, ha contado la cantante, explicando que el Rey le veía en la tele y que se dieron besos y tuvieron «una conversación completamente normal, es adorable, no es la típica persona altiva, es una persona que le encanta pasar desapercibido y como una persona normal».