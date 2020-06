Letizia Sabater entra a ‘La Casa Fuerte’ por su mal de amores: «Me enteré de que mi novio estaba casado»

Leticia Sabater acaba de sacar un nuevo tema musical y parece que en los profesional las cosas le van muy bien. Sacó un libro infantil que le hizo mucha ilusión y ahora se ha convertido en uno de los concursantes de ‘La Casa Fuerte’.

La televisiva ha llegado al programa con toda la ilusión de mundo y con ganas de arrasar, no solo en lo que se refiere a ganar, sino también en el plano sentimental, puesto que está abierta al amor. Parece que se ha animado a participar en este reality después de que haya tenido un desengaño amoroso que le ha dejado muy mal sabor de boca.

Leticia Sabater antes de entrar en ‘La Casa Fuerte’/ Foto: telecinco.es

Sabater ha revelado que antes de tener esta oportunidad tenía planes incluso de casarse con su pareja, sin embargo, las cosas no han salido bien después de que se entarara de que su pareja tenía otra relación paralela, por lo que decidió cortar por lo sano. Triste por lo que descubrió, su paso por el concurso servirá para olvidarse de ese mal trago y reponerse de la ruptura, sobre todo después de que haya pasado el estado de alarma sola en su casa. Mientras tanto, el humor no falta en su vida, y por eso se ha definido de la siguiente manera: «Yo soy cantante, presentadora de televisión, actriz… ya solo me falta ser puta», y se ha echado unas risas después de hacer esta reflexión.

Primer tira y afloja

Y cuando ha llegado al programa y se ha encontrado con todos sus compañeros, en concreto con el grupo de los llamados asaltantes, ha tenido su primer encontronazo con Oriana Marzoli, ya que antes de llegar había adelantado que es con la que cree que tendrá menos afinidad. Todo parece apuntar a que su mala relación se ha desarrollado a través de las redes sociales.

Oriana, enfadándose con Leticia Sabater en ‘La Casa Fuerte’/ Foto: telecinco.es

Lo primero es que Oriana no ha saludado a Leticia Sabater, y después ha llegado el primer comentario de la cantante que ha encendido la mecha, diciendo: «Al principio he dudado de si era Oriana. Porque digo: ‘lleva diez minutos en el reality, no puede ser'». Este comentario no le ha sentado nada bien, puesto que se han enzarzado en una discusión en la que Sabater destacaba que Oriana se llama de primero González, a lo que Oriana le ha dicho: «Mi DNI es italiano, eres una paleta».