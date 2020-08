Lidia San José desvela si ha hablado con Ana Obregón tras la muerte de su hijo

Lidia San José es una de las actrices de Paquita Salas que más nos ha entretenido en esta serie y que ha renacido. Un claro ejemplo de la renovación por la que tienen que pasar muchos grandes actores de nuestro país y que demuestran, nuevamente, la gran profesionalidad que tienen ante las cámaras.

La actriz estuvo en la inauguración del Festival de Málaga y allí, nos confesó cómo se encuentra tras haber estado confinada varios meses: “Muy malamente, pero por cosas externas que me han pasado de enfermedades en mi casa, en Méjico sola, durante un mes y medio no vi un ser humano en mi casa. Estrenamos serie pero no pudimos celebrarlo”.

En cuanto a si ha podido hablar con Ana Obregón, compañera de profesión, tras el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, Lidia nos ha explicado que: “No, no. Ni lo he intentado, ni me parece que sea el momento. Es algo que no es ley de vida, no soy creyente porque el mundo está lleno de injusticia y si hay un Dios que permite eso, perdóname pero… Escribí a Ana pero no hay palabras para describir lo que ha pasado”.

Lo mismo con Paz Padilla, a la que admira como profesional, pero tampoco ha podido ponerse en contacto con ella tras la muerte de su marido: “No, hace mucho que no veo a Paz, cuando la veo súper bien, pero no tenemos una relación… pero me parece lo mismo que lo anterior. En esos momentos te abrumas y no quieres saber nada de nada. Cuando yo viví el terremoto de Méjico, recibí tantos mensajes que se vuelve contraproducente. Lo mejor es dejar que la persona lo procese”.