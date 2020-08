Lidia Torret, sobre su relación con Jaime Astrain: «Estamos disfrutando de nosotros»

Lidia Torrent y Jaime Astrain forman un tándem perfecto porque además de que son dos de las personas más atractivas del país, los dos tienen una personalidad arrolladora que cada día nos enamoran más. Y es que a pesar de haber pasado el confinamiento separados, los dos tortolitos siguen igual de enamorados e ilusionados con esta relación que nos encanta.

Ahora, Lidia está dispuesta a disfrutar del tiempo perdido durante el confinamiento con su novio: “Él se quedó en Madrid y yo en Barcelona pasando la distancia a base de videollamadas, no quedaba otra y ahora recuperando el tiempo perdido como tú dices”. Aunque asegura, que en sus planes no entra de momento casarse, ni ser madre: “Olvídate de todo eso, te lo aseguro, estamos disfrutando de nosotros”.

Y es que el confinamiento para Lidia Torrent, a pesar de ser duro, ha sido de lo más entretenido posible porque lo ha pasado con su hermano y su madre: “No lo he vivido con angustia o sensación de estrés. No ha sido duro a nivel psicológico porque al final he estado en casa, con mi hermano y mi madre haciendo vida de familia. Hacía muchísimo que no convivíamos juntos pero he tenido gente cercana que se ha visto muy afectada. Empatizas, lo vives en relativa primera persona y empatizas, pero a nivel personal, dentro de lo malo, he estado bien en casa haciendo lo que me gusta. Viendo películas, leyendo, haciendo deporte, dando paseos con el perro, he tenido tiempo de calidad para mí entre comillas”.