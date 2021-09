Linda Evangelista anuncia una demanda contra la empresa de estética que la desfiguró

Linda Evangelista fue una de las grandes modelos de la década de los 90 del pasado siglo. Tras años de silencio, acaba de explicar el motivo de su ostracismo.

Linda Evangelista fue una de las grandes modelos de la década de los 90 del pasado siglo. Tras años de silencio, acaba de explicar el motivo de su ostracismo. En su perfil de Instagram publicaba un comunicado durísimo en el que reconocía el sufrimiento que está experimentando.

«Hoy he dado un paso importante para corregir un error en mi vida que he mantenido en secreto durante estos últimos cinco años. Para todos mis seguidores, que no sabían por qué la carrera de mis compañeras seguía siendo exitosa y la mía no, he de decir que fui desfigurada por una criolipolisis (eliminación de la grasa con frío) que me practicaron en Zeltiq».

«Los resultados del tratamiento fueron totalmente opuestos a los esperados. Mis células de grasa se multiplicaron. Me sometí a dos dolorosas e infructuosas intervenciones. Ambas me dejaron, como ha descrito en la prensa, totalmente irreconocible».

«He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, un riesgo que no se me comentó antes del procedimiento. Me he visto en un ciclo de depresión profunda, ansiedad y odio a mi cuerpo. Durante el proceso me he convertido en una presa en mi propia casa. Con esta demanda dejo atrás mi vergüenza y hago pública mi historia. Tengo muchas ganas de salir por la puerta con la cabeza alta, aunque mi cuerpo no sea el de antes».

Su valentía es digna de ser reconocida. Ya veremos cuál es el desarrollo del juicio y cómo afronta la compañía el descrédito que le espera. Cualquier comentario que nos quieras hacer sobre el tema será bienvenido.

