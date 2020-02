Lo que la Familia Real dice con los retratos oficiales de los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía

La Casa de SM el Rey sorprendió el 11 de febrero de 2020 al mostrar 10 retratos oficiales protagonizados por el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. De ellos, el Monarca aparece en 5, la consorte en otras 5, mientras que sus hijas salen en tres instantáneas cada una. Los retratos son distribuidos oficialmente a través de la página web de Patrimonio Nacional y son los que sustituyan a los de 2010 en Órganos, Instituciones, Administración del Estado, Entidades Locales, y demás Organismos Oficiales. Es precisamente algo destacado que Casa Real haya tardado 10 años en realizar nuevas fotos oficiales. En 2010 hubo fotos de Don Felipe y Doña Letizia, aunque como Príncipes de Asturias. En el mismo año de la subida al trono de Felipe VI se realizaron una serie de retratos con los distintos uniformes de Capitán General, pero no hubo espacio para Doña Letizia. Todo ha cambiado en 2020.

Retrato oficial de los Reyes Felipe y Letizia

La encargada de realizar la sesión ha sido la fotógrafa Estela de Castro, que ha comentado que hubo una sesión en el Palacio Real y otro en la sala de prensa del Palacio de La Zarzuela. Ha destacado que la Reina es una mujer increíble y tan espectacular que es fácil de retratar. Del Rey ha dicho que se nota que está acostumbrado a posar y que por tanto no tuvo que darle muchas indicaciones. Por su parte, aseguró que Doña Leonor y Doña Sofía son maravillosas. También comentó que ellos mismos eligieron la ropa que se querían poner y que Casa Real no puso pega alguna al presupuesto planteado por la fotógrafo y su equipo. Otra de sus declaraciones ha sido que deseaba un retrato familiar más que un retrato oficial, y está claro que lo ha conseguido.

Adiós al pasado, hola al presente al futuro

Seis son los miembros de la Familia Real Española, pero solo cuatro tienen ya relevancia. El pasado está representado por Don Juan Carlos y Doña Sofía, mientras que el presente y el futuro son cosa de los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas. Por eso, una vez que Don Juan Carlos ha salido de los actos oficiales y que Doña Sofía tiene un papel menor, es tiempo de que quede claro a través de los retratos oficiales quién forma parte de la Casa Real Española.

Retrato oficial de gala del Rey Felipe

Una Familia Real, una familia unida

Mientras los Borbón y Grecia tienen poco de unidos, los Borbón-Ortiz lo están, y mucho. Con los retratos oficiales queda de manifiesto la complicidad del Rey, de la Reina, de la Princesa de Asturias y de la Infanta Sofía. Son una familia de cuatro bien avenida, lo que se refleja en las imágenes tomadas por Estela de Castro.

Relevancia para la Infanta Sofía

La Infanta Sofía en su primer retrato oficial

Los Reyes han querido que la Infanta Sofía también tenga retratos oficiales. Hasta entonces, solo la Princesa de Asturias tenía foto institucional, la que se divulgó en 2017 con motivo de su 12 cumpleaños. Desde 2020, la hija menor del Monarca también tiene su foto.

Hermanas cómplices, pero cada una con su papel

La Infanta Sofía está siendo educada igual que la Princesa Leonor a pesar de que sabe que su destino será distinto. Aunque los Reyes las tratan en igualdad de condiciones y no quieren que se note tanto que una será Jefa del Estado y la otra no, en la foto que tienen ambas se ve no solo su buena relación de hermanas, sino que se refleja quién está llamada a reinar y quién a apoyar. Eso se ve en que la Princesa de Asturias está adelantada, mientras que Doña Sofía guarda su espalda.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en un retrato oficial

Orgullosa de ser la Reina

Los Reyes saben que su labor no es fácil. Quizás pensaron (o no) que Felipe VI tendría un reinado tranquilo. Enseguida se dieron cuenta de que aunque se mejoró la imagen de la Monarquía, el camino no ha sido fácil. Sin embargo, ambos están orgulloso de ser el Rey y la Reina de España.

La primera parte de la sesión fue tomada en el comedor de diario del Palacio Real. Es la residencia oficial del Rey de España, el edificio más regio de los que se alzan en el país. El Monarca luce uniforme de gran etiqueta de capitán general del Ejército de Tierra y lleva la insignia del Toisón de Oro. La consorte llevó el traje de Carolina Herrera que estrenó en la cena celebrada con motivo de la entronización de Naruhito de Japón en octubre de 2019. El vestido no era demasiado cómodo, tal y como se vio cuando la Reina tenía ciertas dificultades para caminar con él, pero algo tiene al haber sido elegido para una imagen tan importante.

Retrato oficial de gala de los Reyes Felipe y Letizia

Además, lleva las joyas de pasar, las joyas de Reina. Doña Letizia se colocó la tiara Flor de Lis, símbolo de la Monarquía Española. Esta joya llegó a la Corona como regalo de Alfonso XIII a Victoria Eugenia de Battenberg con motivo de su boda en 1906. La Reina Letizia la usa desde 2017. Y más joyas de Reina: las pulseras gemelas salidas de otro regalo de Alfonso XIII a su consorte y los pendientes de chatones también del lote de la Reina Victoria Eugenia. Estos los han llevado también en varias ocasiones, teniendo como curiosidad que los portó la Infanta Cristina en su boda con Iñaki Urdangarin en 1997. ¿Quiere decir esto algo? Solo que ahora los lleva Doña Letizia porque puede y porque le gustan.

Otro detalle que deja ver que la Reina Letizia está cada vez más cómoda es cómo ha relajado su postura. En el retrato de 2010 tomado por Daniel Virgili aparece cruzando los brazos, lo que puede quedar muy formal y serio, en el buen sentido, pero también dar sensación de incomodidad o de hermetismo. Esto ya no se aprecia en Doña Letizia, que está igual de relajada cuando posa de gala, que cuando lleva un tipo de ropa más relajado. Por cierto, Carolina Herrera puede estar contenta porque ha hecho pleno con los looks de la Reina Letizia para los retratos oficiales. Los Reyes y sus hijas también pueden estar contentos porque el resultado de la sesión también es positivo.