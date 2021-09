Lo que MasterChef Celebrity desvela en su último avance: primer expulsado

Todavía sin fecha de estreno

>Los medios de comunicación no hacen más que refrescar la página de RTVE para ver si deciden comunicar ya el día que estrenarán la nueva edición de su talent más exitoso. Todos los seguidores de MasterChef esperan ansiosos el anuncio del estreno de la sexta edición del Celebrity, pero Televisión Española se está guardando esa información… ¿Quizá demasiado tiempo?

Acaba de empezar la temporada televisiva, las cadenas ya tienen una estrategia para conseguir ser líderes de audiencia este otoño; sin embargo, frente al resto que ya ha anunciado el estreno de sus programas estrella, TVE no lo ha hecho aún. Lo normal sería que comenzase la semana que viene a más tardar, pero guardan silencio. Para compensar esta falta de información, han regalado a los seguidores un avance de los momentos más memorables del programa. En él podemos ver invitados famosos, chefs de prestigio y demás momentos que prometen que esta edición no va a aburrir a nadie. Lo que no se esperaban era que, en la época de internet, la gente no viera más allá… ¿Han dado información de más?

