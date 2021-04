Lo que Rocío Carrasco siente cuando Rocío Flores la llama: “Miedo, inseguridad”

El grito desesperado de Rocío Flores

> Rocío Carrasco aseguró en los primeros episodios de Contar la verdad para seguir viva que Antonio David había ejercido violencia vicaria contra ella, poniendo a sus hijos en su contra para causarle el mayor daño posible. “Él me los ha arrancado. Ha hecho que me odien”, explicó en la serie documental. Ante estas duras palabras, su primogénita negó que su padre le hubiera hablado mal de su madre en algún momento de su vida, e hizo un llamamiento desde El programa de Ana Rosa para intentar acercar posturas y retomar el contacto con la empresaria.

“Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. Dejemos a un lado todo esto, vamos a aclarar las cosas, pero no quiero más daño, más dolor, no puedo más. Te lo digo de corazón y como lo siento. No puedo. Ni puedo yo ni puede David, mi hermano. La situación en mi casa es insoportable. Es todo muy injusto, las cosas no son así”, clamó Rocío Flores. Se trata de un grito desesperado que Rocío Carrasco no termina de creerse, y de momento parece no querer volver a tener contacto con su hija.

