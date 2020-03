Lola Índigo, indignada por el titular de una entrevista: «Quiero que las niñas sepan que no son ‘la novia de'»

Lo primero que se pudo disfrutar de Mimi Doblas -reconvertida en Lola Índigo– tras su salida de ‘Operación Triunfo 2017’ fue su single ‘Yo ya no quiero na‘, una canción que rápidamente se convirtió en una fuente de lemas feministas y de empoderamiento de la mujer. Ella misma reconoció en muchas entrevista que tuvo que poner mucho de su parte para poder sacar su proyecto musical adelante haciéndose respetar como mujer y como artistas. Ahora, convertida en una de las voces más conocidas del panorama musical en España, la cantante tiene claro que seguirá utilizando su música y la voz para luchar por sus ideales.

No es la primera vez Lola Índigo aprovechó sus redes sociales (donde atesora más de 800.000 seguidores en Instagram y más de 200.000 en Twitter) para protestar de forma pública sobre el machismo que todavía sigue impuesto en la sociedad y, sobre todo, en los medios de comunicación en los que la imagen de la mujer se sigue ocultando muchas veces detrás de una enorme popa de glamour o, peor aún, asociada a la imagen de algún hombre.

no es la primera vez que me pasa algo asi, ya no me apetece callarme, lo veo con muchas compañeras a diario, solo quiero que niñas que compran estas revistas sepan que no sois las «novias de» sois vuestras metas y logros, vuestro trabajo, sois vosotras Y PUNTO ? Lola Indigo (? en casa) (@lolaindigomusic) March 16, 2020

Y así lo volvió a hacer la mañana del lunes 15 de marzo tras ver el resultado final de una entrevista que hizo para una conocida revista de moda española y cuyo titular era el siguiente: «A Lola, el índigo le gusta en sus jeans (casi) tanto como Don Patricio«, en el que hacían alusión a su gusto por la ropa (un cliché muy recurrente en las entrevistas a mujeres y no tanto a los hombres) y su supuesta relación con el cantante canario de la ellos evitan pronunciarse y ponerle algún tipo de etiqueta.

«No es la primera vez y no me apetece callarme»

Ante esto, la cantante publicó la imagen de la entrevista junto a la siguiente crítica: «Creo que ya es momento de que las revista en lugar de pretender que apoyan el feminismo dejen de poner titulares tan denigrantes como este», escribía: «Me da muchísima vergüenza después de dos horas hablando mi música esto sea el titular«. Pero el problema no solo era este titular en concreto (que también) sino la costumbre de objetivizar a la mujer en este tipo de publicaciones dejando su valía y su trabajo en un plano muy secundario.

Por este motivo, escribía en otro tuit lo siguiente: «No es la primera vez que me pasa algo así y no me apetece callarme. Lo veo con muchas compañeras a diario. Solo quiero que niñas que compran estas revistas sepan que no sois las ‘novias de’, sois vuestras metas y logros, vuestro trabajo. Sois vosotras y punto«. Una importante reivindicación que rápidamente fue aplaudida pro sus seguidores y otras celebridades como la cantante Cami: «Uf, amiga. Estamos contigo. Gracias por no callar».