Lola Ortiz habla sobre su relación con Vanesa LeKlein tras su ruptura: «Quiere que seamos amigas»

Como bien dice la propia Lola Ortiz, su verano está siendo una auténtica montaña rusa. Y cómo para no serlo. La que fue tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ lo comenzó haciendo pública su relación con Vanesa LeKlein, Dj y también exnovia de Nagore Robles, haciendo alarde del gran amor que sentían la una por la otra. Pero tan solo un mes y medio después volvía de nuevo a hablar de su vida sentimental, esta vez para anunciar que su relación se había terminado.

Lola Ortiz, rota de dolor hablando sobre la ruptura con Vanesa LeKlein | Foto: Mtmad

Pero a este verano todavía le esperaba un último giro y así lo ha contado la canaria en un nuevo vídeo de Mtmad: «Quiero dar una buena noticia: Vanesa y yo hemos hablado«, confiesa sonriente. Ha sido Vanesa Klein la que dio el paso de ponerse en contacto con ellas tras una ruptura un tanto abrupta: «Hablamos y muy bien». Ortiz no puede ocultar que todavía sigue teniendo sentimientos por la que fue su pareja porque «es una persona muy especial» y todavía» la echo de menos».

Las cosas se han calmado un poco entre ellos tras varias semanas separadas y eso les ha valido par darse cuenta de que, pese a no haber tenido éxito en el amor, ambas quieren contar la una con la otra: «La quiero seguir manteniendo en mi vida. Y ella también me lo dijo, que quería que fuésemos amigas«. Aunque para eso tenga que pasar un tiempo prudencial y así conseguir una relación sana: «hay que pasar un proceso, pero está muy bien que no acabamos mal. Me encantaba estar con ella».

Lola Ortiz y Vanesa LeKlein hicieron oficial su relación en junio de 2020 | Foto: Mtmad

En su día la extronista confesó que había sido ella la que tomó la decisión de poner punto final a la relación porque «estoy en esta vida para ser feliz», y al parecer este romance no le aportaba lo que estaba buscando. Pero, a pesar esto, la canaria asegura no estar preparada para volver a introducirse de nuevo en el terreno del amor: «Yo no me siento preparada porque pasó lo de Vanesa y públicamente haber hablado de la bisexualidad ha tenido mucha repercusión. No creo que esté preparada«, ahora mismo lo que quiere hacer es «disfrutar y pasármelo bien».

Un verano diferente

Lola Ortiz está pasando un verano diferente -como todo el mundo- en el que está disfrutando de su casa y de su tierra más que nunca. La influencer asegura que ha decidido pasar más tiempo en las Islas Canarias y disfrutar allí de sus vacaciones de verano. Esto además le permitirá estar más cerca de sus amigas y de su familia, con quien ahora mismo está atravesando una época un poco sensible: «Durante la cuarentena murió mi padre. No de Covid, fue de cáncer. Estamos la familia muy unida. Ahora tenemos sus cenizas y vamos a tirarlas al mar», confiesa.