Lola Ortiz (‘MyHyV’) confiesa que tiene una relación con Vanesa Klein, ex de Nagore Robles

Lola Ortiz, que se dio a conocer por ser tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, aparecía con una amplia sonrisa en el último capítulo de su canal de Mtmad. Y esta felicidad parece que tiene nombre y apellidos. La canaria quería sincerarse con sus fans y contarles que, desde hace meses, está inmersa en un bonita y romántica relación sentimental.

«Me he echado novia«. Con esas palabras Ortiz sorprendía a sus seguidores con esta noticia ya que la joven, pese a que sí había hablado anteriormente de su bisexualidad, nunca había mantenido una relación sentimental con una mujer. «Es una mujer y es maravillosa. Estoy muy feliz«, decía luciendo una gran sonrisa.

Pero las sorpresas no terminaban aquí, sino que el nombre de la persona que le había robado el corazón a la extronista no era otra que Vanesa Klein, expareja de Nagore Robles. «Ya llevamos varios meses juntas«. Su historia de amor, tal y como ella misma cuenta, había comenzado cuando el pasado mes de diciembre de 2019 su amiga Amor Romeira las presentó.

«Ya llevamos varios meses juntas»

Eso sí, ella ya se había fijado en Klein anteriormente cuando coincidieron en una discoteca y por aquel entonces ya sitió «un avispero» en lugar de las tradicionales mariposas en el estómago. Como muchas otras parejas, la influencer y la Dj han estado separadas durante el confinamiento por el coronavirus pero esto no ha sido más que un punto a favor de su relación.

«La he conocido de una forma muy profunda y ha sido una pasada, como de película», confiesa. Eso sí, en cuanto se reencontraron en la capital no han vuelto a separarse: «Fe increíble», asegura. Además no ha dudado en confesar cuáles son los puntos fuertes de su relación con Vanesa Klein y, en general, de estar con una mujer: «Nos entendemos mucho más de lo que me he podido entender con un hombre«, reconoce. «Tiene además esa parte de amiga. Puedo contarle todo sin sentirme juzgada. Me acepta tal y como soy. Nunca me siento coaccionada«.