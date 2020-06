Lola Ortiz (‘MyHyV’) presenta a su novia, Vanesa Kelin: «Estoy muy enamorada de ti»

En uno de sus últimos vídeos en Mtmad, Lola Ortiz sorprendía a sus seguidores con una feliz noticia: tiene novia. La que fue tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nunca había ocultado su bisexualidad por eso no pilló a nadie por sorpresa. Quizá lo más sorprendente fue la mujer que le había robado el corazón a la canaria: Vanesa Klein, exnovia también de Nagore Robles.

Ahora, dos semanas tarde, ambas reaparecen juntas en un nuevo vídeo del canal para protagonizar el conocido como ‘tag de la novia‘ en el que ambas hablan de su relación para dar a conocer más detalles a sus seguidores. ¿Cuándo se conocieron? Es la primera pregunta de este particular test. «Nos conocimos en un bar, nos presentó una amiga en común, Amor Romeira, y hubo flechazo«, asegura la Dj. «Bueno, flechazo, pero casi ni hablamos. Tú te quedaste cortada porque Amor te dijo: ‘Vanesa, te presento a Lola, que es bisexual'», reconoce la protagonista del canal.

Lola Ortiz y Vanesa Klein se vieron por primera vez 7 años atrás1 Foto: Mtmad

Y aunque entonces fue la presentación oficial, Klein ha querido recordar la primera vez que vio en persona a Lola Ortiz, momento en el que, además, se quedó ya totalmente prendada de ella. «La vi hace 7 años y me echó una mirada que me cagué y no fui capaz de ir a por ella«, confiesa.

¿Cuándo fue el primer beso? Aquí Lola Ortiz quiso matizar que para ella el primero beso no fue el primer pico, sino el primer beso en la intimidad. «Me refiero al beso que nos dimos en el salón, con lengua y todo. A mí me ponía tan nerviosa que me tiré a la piscina». Su pareja reconoce que también recuerda ese momento con especial cariño: «Estuvo guay, porque estábamos las dos cortadas y gracias a eso todo empezó a fluir«.

¿Qué es lo que más le gusta a una de la otra? La primera en romper el hielo ha sido también la extronista. «Me gusta lo buena persona que es. Obviamente físicamente me encanta, pero… solo es una cosa», decía entre risas. La Dj también ha querido destacar algo de su pareja que no estuviese relacionado con su físico. «Lo que más me gusta de ti es que eres la persona más generosa que he conocido en mi vida«.

Algo que también intrigaba especialmente a sus seguidores era cómo fue el momento de hacer pública su relación. ¿Estaba Vanesa Klein de acuerdo? «La verdad es que sí. Yo a ella le pedí permiso porque no sabía si le apetecía. Es una manera de respetarnos y ella en todo momento me respeto«, confiesa. ¿Y cuál sería el regalo perfecto? Aquí Lola Ortiz no tiene ninguna duda de lo que quiere. «Un anillo, pero es muy temprano. Aunque ya sabes cuáles me gustan».

Y ya para terminar esta primera incursión juntas ante los seguidores, ambas se dedican unas bonitas palabras de amor: «Te quiero mucho, estoy muy enamorada de ti y que me alegro mucho de haberte conocido. Ha sido increíble y espero que todo vaya súper bien«, le decía Lola Ortiz a su novia visiblemente emocionada. «Estoy muy feliz y muy sorprendida de que la vida me haya regalado el conocerte. Quiero ser muy feliz contigo. Te amo«, le respondía la Dj.