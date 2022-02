Loles León: “Antonio Resines está con rehabilitación”

La actriz Loles León ha visitado el programa de Viva la vida para ser entrevistada por Emma García donde ha hablado sobre su nuevo proyecto teatral, uno de los más personales que ha realizado. La intérprete se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida en los que asegura se siente feliz ya que no le falta trabajo y está tranquila. También ha querido hablar de su compañero y amigo Antonio Resines para contar la última hora de su recuperación.

Acaba de finalizar el rodaje de la tercera parte de la película Padre no hay más que uno, la cinta más familiar de Santiago Segura y actualmente se encuentra en el teatro La Latina representado la obra de teatro Una noche con ella. A pesar de su ajetreada agenda no ha dudado en sentarse en el programa de Telecinco para contar cómo se encuentra y hablar de sus nuevos proyectos.

Una noche con ella contiene un ochenta por cien de realidad y un veinte por cien de ficción, pero ella jamás confesará lo que es verdad y lo que es mentira. Es el espectador quien debe averiguarlo, según explica José Luis Iborra, director de la obra y gran amigo de la actriz. Loles ha confesado que este libreto tiene muchas cosas que se desconocen de su pasado y quien lo ha visto le cuesta discernir entre realidad y ficción. “En esta obra hay cosas de mi vida plasmada que jamás he contado. La gente que viene a verme no se cree que sea verdad lo que cuento”, admite.

Aunque se le conoce por su simpatía y por no tener pelos en la lengua, asegura que hay cosas que no se deben de contar en una entrevista, “son unos minutos para pasarlo bien, no para contar lo malo”. Sin embargo, no niega que suele hablar abiertamente de su vida. “Yo soy una persona que lo cuento todo, pero cosas amargas de la vida familiar o íntima no lo cuento”. En la obra de teatro cuenta muchas cosas y aunque puedan parecer demasiadas afirma que la edad y la experiencia le han hecho vivir infinidad de situaciones inimaginables. “Tengo muchos años y tengo una vida muy intensa porque me he metido en todos los charcos”, explica.

Actualmente no para, aunque confiesa estar tranquila, pero sin espacio para el amor. “hay que dedicarle toda tu energía y yo para eso no tengo tiempo, pero tengo amorcitos”. Ante su declaración la presentadora del programa no ha dudado en preguntarle por el nombre propio de esa ilusión a la que la actriz ha desviado el tema de una manera muy discreta. “Mi amorcito es mi nieto de nueve años, tenemos una relación muy buena que nos entendemos perfectamente”. “Cuando me arreglo para un estreno me dice ‘qué guapa estás Loles León’”, explicaba con orgullo.

Los contertulios habituales del programa no han dudado en mandarle mensajes de felicitación “te vemos muy bien”, le decían a lo que ella ha contestado “es porque lo estoy. Hay que pasar página” haciendo alusión a los problemas con Hacienda meses atrás.

Haciendo balance de su pasado y de todo aquello que cuenta en la obra admite que interpretar su historia le ha hecho ser más humana. «Este proyecto me ha enseñado a tener bastante respeto por esta profesión. Hay humildad, es lo que más he aprendido”, ha confesado.

Antes de marcharse al teatro no ha querido olvidarse de sus compañeros de profesión. De su amigo Antonio Resines ha anunciado que se encuentra en rehabilitación y que está bien. De José Luis Gil, con quien comparte reparto en la serie La que se avecina, también le ha dedicado unas bonitas palabras. «Le quiero mucho y sé que está mejor”. Sobre Santiago Segura, que la semana pasada explicaba en sus redes sociales el percance que había sufrido debido al estrés, confiaba en su pronta recuperación. También ha desvelado que a los dos actores les debe una llamada, pero se ha disculpado asegurando que últimamente no ha tenido tiempo para nada. Sin embargo, afirma que “estamos en un momento en el que tenemos que apoyarnos”, ha concluido.