Lolita, tras el confinamiento: «Ya no me puedo permitir tener miedo porque mucha gente depende de mí»

Es uno de los rostros más habituales de ‘Sábado Deluxe’ en lo que respecta a entrevistas algo más serias y, como no podía ser de otra manera, Lolita ha querido venir al programa a contar cómo ha vivido el confinamiento junto a su hijo y para dar una noticia que le hacía muchísima ilusión revelar: ha creado una productora, algo que llevaba tiempo planeando pero que nunca llegaba a terminar de hacer.

La entrevista comenzaba hablando de sus comienzos como artista y del porqué de no cantar más en España y sí en América, algo que Lolita tiene clarísimo: «En América sí me han reconocido como cantante, sin embargo como actriz no». Lo que la artista sabe es que no va a renunciar a ninguna de las facetas de su vida artística porque le gustan todas y disfruta mucho con ellas.

Lolita en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

La actriz ha contado cómo ha vivido el confinamiento junto a su hijo Guillermo con quien está viviendo en un piso en la Castellana desde hace un año. Para Lolita no ha sido nada fácil pasar cuatro meses encerrada en casa y lo ha contado con humor: «Teníamos un desbarajuste de rutinas… pero las videollamadas me han dado la vida». Sin embargo, ha contado que ha estado triste: «He estado fatal sin poder ver a mi hermana, a mis amigas, sin poder trabajar». Lolita añadía: «He pasado miedo. Tengo 62 años y soy fumadora pero ya no me puedo permitir tener miedo porque hay gente que depende de mi trabajo».

Para Lolita el trabajo es algo fundamental en su vida y ha asegurado que aunque a veces acabe harta de los trenes y los hoteles es algo que ha hecho muchísimo de menos: «Trabajo para vivir pero me encanta mi trabajo. Me encanta quejarme de mi trabajo. He echado de menos sentirme útil, no encerrada viendo esa Castellana vacía». «He llorado mucho en el confinamiento porque echaba de menos a mi gente. No me gusta la soledad. Menos mal que estaba mi hijo«, contaba revelando que le dejó en la calle el día que ella cumplía 62 años porque se emborrachó, se quedó dormida en el sofá y no escuchaba el timbre.

Su nuevo proyecto

La actriz también ha contado cómo ha afrontado estos meses sin ingresos: «No me he apuntado al paro. No he tenido ERTES. He estado viviendo de lo que he ganado los meses atrás», explicaba. Sin embargo sí que ha aprovechado para crear algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer: «He hecho una productora ‘Lerele Producciones’. He hecho un teaser, una obra de teatro para subirla a una página web pero como los teatros ya vuelven a abrir pues a partir del 15 de julio estaré con esta obra en Madrid en el Teatro Galileo. He querido darle trabajo a la gente».

Lolita durante su entrevista | Foto: telecinco.es

La artista también ha querido mandar cariño a Mila Ximénez, de quien es amiga desde hace muchos años y a quien le acaban de detectar un cáncer de pulmón: «La conozco de hace treinta y pico de años. Nos hicimos amigas, salíamos juntas. La he visto como ella es. Mila es una superviviente y una sobreviviente. La quiero mucho. A mi hermano le encantaba Mila. Ella venía muchísimo a mi casa». Por último, hablaba de la buena relación que ha tenido siempre con el Rey Juan Carlos y se ha pronunciado sobre las últimas polémicas: «Siempre le he tenido mucho cariño y es como cuando una persona se te cae a los pies. Conmigo siempre ha sido muy agradable y con su familia. Nos invitaba cuando era su santo. Se sentaba con nosotros a tomar una cerveza».