Lorena Bernal cuenta cómo se encuentra su marido Mikel Arteta tras dar positivo en coronavirus

El viernes 13 de marzo Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció que había dado positivo en coronavirus. Rápidamente se sucedieron los mensajes a través de las redes sociales tanto al técnico como a su mujer Lorena Bernal. Ante tanta avalancha de mensajes, la modelo ha grabado un vídeo en el que ha contado cómo se encuentra tanto su marido como toda la familia.

Primero en castellano y luego en inglés, la que fuera Miss España ha dado las gracias y ha pedido, ante todo, calma y tranquilidad, además de hacer un llamamiento a la responsabilidad y a permanecer en casa para evitar la propagación del virus COVID-19: «Quiero agradecer a todos los que enviaron buenas vibraciones, mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas, realmente ha sido abrumador«.

Mikel Arteta y Lorena Bernal en el estreno de ‘Iron Man 3’ en Londres

Asegurando que tanto ella como sus hijos se encuentran perfectamente y no tienen ningún tipo de síntoma, Lorena Bernal ha explicado que Mikel Arteta está en perfecto estado de salud, y si no fuera por la alerta sanitaria, hubiera creía que tenía algún virus inofensivo y hubiera proseguido con su actividad con total normalidad: «Un poco de fiebre y algo de dolor de cabeza«, ha detallado que eran sus síntomas.

Lorena Bernal pide calma: «No es un virus grave»

Lorena Bernal contado cómo se encuentra Mikel Arteta / Instagram

«Mi marido se siente bien, está bien. Es cierto que tenía síntomas del virus, pero los síntomas nunca le habrían impedido ir a trabajar en una situación normal. Mikel hubiera tomado un ibuprofeno o paracetamol y se habría ido a trabajar, así que realmente no es nada importante», explicaba la modelo, que también ha confesado que, en un primer momento, la alerta ciertamente le asustó: Del miedo que me entró durante unos minutos empecé a sentir síntomas, Sentí presión en el pecho, el corazón me latía más rápido».

No obstante, pasado el pánico inicial, Bernal ha tranquilizando a todo el mundo: «El virus no es un virus grave. Es común, como cualquier otro y hay personas a las que les puede dar síntomás más graves y otros menos. El ejemplo que me han dado es el de la varicela. Todos podemos ser portadores del virus ya que hay personas que están en riesgo y esa es nuestra responsabilidad. Hay que tener calma y tranquilidad».