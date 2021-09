Lorena, de GH 14, destapa la repugnante gordofobia de Miguel Frigenti

Ni las gafas, ni los músculos, ni la pose, ni la actitud del repelente niño Vicente van a salvarle esta vez. Frigenti está contra las cuerdas.

Ni las gafas, ni los músculos, ni la pose, ni la actitud del repelente niño Vicente van a salvarle esta vez. Frigenti está contra las cuerdas. El que confirmó que defendía a Rocío Carrasco para ir más veces a plató a trincar, el feminista ultradefensor de los derechos de la mujer, ha caído en la dura trampa de la hemeroteca.

Ha sido Lorena, concursante de GH 14, la que le ha enviado a Kiko Hernández una serie de comentarios que recibiera del ahora concursante de la casa de los secretos. Si ya en el concurso está quedando en entredicho por ser más falso que un duro de madera, lo que le hizo a Lorena no hay por dónde cogerlo.

Solo tienes que leer las siguientes frases para que consigas formarte una opinión al respecto. Sí, fue en 2013, pero nadie ha confirmado que este sujeto haya cambiado de opinión.

«Lorena me puedes denunciar pero yo no te veo haciendo bolos en la discoteca, porque yo no te veo haciéndote fotos en una discoteca. Yo si fuera empresario y llevase un zoo, yo a lo mejor en un zoo sí que te pondría en un Photocall a hacerte fotos. En un zoo sí, pero en una discoteca no. Es mi opinión yo opino eso y ahora si me quieres denunciar, denúnciame chica».

«Lorena hija ¡esto es lo que tú necesitas!» mientras se tocaba sus genitales. La madre de Frigenti, con el consentimiento del antedicho, le decía «¡Eres gorda, Lorena! Gorda, resentida y muy mala persona. Me da igual que me denuncies Lorena, no me quitas el sueño para nada. Créeme, tu bufete de abogados, tus amigas, las denuncias conjuntas, ¡por mí como si os la machacáis todos juntos! Me dais igual». Pues eso. Abrimos los comentarios para que nos permitas conocer qué piensas sobre semejantes burradas.

