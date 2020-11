Los 12 beneficios de un cambio de look | Belleza

Se te ha pasado por la cabeza muchas veces pero luego no te atreves. Simplemente te cortas el cabello y ya está. ¿Has pensado en los beneficios de un cambio de look? Pues son muchos y no solo a nivel estético, puesto que también a nivel interno nos da esa seguridad que quizá habíamos perdido y ahora podemos reforzar.

Te damos algunas poderosas razones para que des el paso y te atrevas. Seguro que es para mejor.

Cogerás fuerza y seguridad

Si hace tiempo que andas algo insegura o con algo de depresión, puesto que la situación actual no es muy halagüeña que digamos, con este cambio de look podrás reforzarte y te dará seguridad. Vamos, que hará que la tristeza se vaya para poder resurgir nuevamente y con muchas ganas.

Más amistades

Este cambio te puede proporcionar que conozcas a más gente. Pero esto no es por el físico en sí, sino porque esta seguridad te dará más alas para tener ganas de conocer y hablar con muchas más personas y de esta manera ampliar tu círculo de amistades. Recuerda que con la Covid-19 la cosa está más complicada pero no por esto debemos encerrarnos, se puede quedar, hacer videollamadas y muchas cosas de forma virtual.

Potencias tu belleza

Tanto si te has atrevido con el corte o el color de pelo distinto o bien has decidido mejorar tu rostro, por lo que sea, vas a potenciar tu belleza. Pues ensalzarás lo mejor de ti al conocerte y aportar todas esas cosas que ya sabes y que ahora podrás reafirmar mucho más.

El centro de las miradas

Si has apostado por las nuevas tendencias, como los cortes de melena midi entonces serás el centro de todas las miradas porque llamarás la atención. Estas en tendencia al completar tu look con aquellas propuestas que proponen los expertos, vemos en las pasarelas y la celebrities potencian.

Por fin, más atrevida

Te has atrevido por fin a dar el paso a este cambio. Y seguro que este es el inicio de un séquito de cambios y de muchas cosas que ya puedes hacer y que antes te costaban mucho más porque no acababas de decidirte y hablamos también de otros aspectos de la vida como en nuestra cotidianidad o en el trabajo.

Te verás más guapa

Y esto nos eleva la autoestima es así. Cuando notamos que gustamos nos sentimos mejor, nos gustamos, sacamos lo mejor de nosotros, nos veremos más guapos y también esto es apreciado por los demás.

Con más energía

Entre los beneficios de un cambio de look están las ganas de hacer muchas cosas. Tenemos más energía. Queremos comernos el mundo en muchas cosas y ahora es el momento de hacerlo. Desayunarás mejor, tendrás ganas de levantarte, de hacer deporte, y participar en muchos proyectos y hacer amistades, ¿qué más puedes pedir?

Estás de moda

Atrás quedaron los peinados algo pasados o aquella ropa que no te pegaba nada. Con este cambio de look acertarás y estarás de moda.

Te lo mereces

Este cambio es bueno porque simplemente te lo mereces. A veces no hay muchas más razones que esas y son simples. Es porque te lo mereces y punto.

Sanearás el cabello

En el caso de hacer un look distinto en tu cabello seguro que es para mejor y lo vas a sanear porque cualquier cambio permite que el pelo se vea mucho mejor, más bello, fuerte, sano, brillante.

Más joven

Con el cambio de look, te verás más joven; vamos, que te quitarás años de encima y seguro que estarás pensando por qué no lo hice ante y he esperado tanto tiempo.

Fuera rutinas

Vivirás momentos especiales y te saldrás de la rutina que ya empezaba a cansarse.

Así que ahora que has tomado la decisión apuesta por el profesional más cercano y que más confianza te dé y cambia tu vida.