Los beauty looks que han dominado la alfombra roja de los premios Goya

La alfombra roja ha dejado grandes momentos pese a que ha sido la más atípica de los premios Goya. La ilusión, las ganas y el esfuerzo por llevar a cabo la ceremonia han hecho de esta red carpet una de las más especiales de la historia de los conocidos premios. Por ella han desfilado numerosos rostros conocidos que han brillado con luz propia gracias tanto a sus estilismos como a sus beauty looks. Esta vez, los tonos tierra y los peinados sencillos han sido los grandes protagonistas de una jornada marcada por una nueva tendencia: los flequillos.

Nathy Peluso

Nathy Peluso que se ha convertido en una de las mejores vestidas, ha lucido un beauty look impoluto. La cantante ha optado por el efecto ondas al agua y un maquillaje en el que ha predominado la línea inferior de eyeliner en color negro. Además, hay un aspecto en su mirada que ha llamado especial atención. La intérprete de ‘Delito’ se ha atrevido a llevar una lentilla en color azul cristalino, dejando su otro ojo con su color natural.

Aitana Ocaña

Aitana Ocaña ha sorprendido con un cambio de look radical. Si bien nos tenía acostumbrados a su melena castaña con la parte inferior teñida de rubio platino, la cantante ha dado un giro de 180 grados a su color de pelo, y ha apostado por un castaño oscuro. «Entre la mascarilla y este tono mucha gente no me reconoce», ha dicho entre risas a los micrófonos de Gtres. Además, también se ha colocado el flequillo efecto cortina. Teniendo en cuenta que siempre le ha caracterizado el hecho de llevarlo recto desde que salió de la academia de ‘Operación Triunfo’. Por otro lado, la pareja de Miguel Bernardeau ha querido cambiar su estilo y se ha maquillado con unas sombras en color verde. Tono que no suele lucir, ya que los marrones son siempre sus favoritos.

Paz Vega

Una de las grandes triunfadoras de la noche ha sido Paz Vega, tanto con su vestido de pedrería negra y transparencias como con su cabello, y por supuesto, maquillaje. Se puede decir que le ha puesto el toque de glamour a una gala marcada por el coronavirus. La actriz ha querido definir su mirada y ha apostado por maquillar sus ojos con delineador negro. Un color que hace efecto mirada más profunda. Tampoco ha faltado la máscara de pestañas.

Quien le ha dado el toque cañero a la red carpet ha sido Najwa Nimiri. La intérprete de ‘La casa de de papel’ ha llegado pisando fuerte con un tupé y un maquillaje en el que ha destacado sus labios en un tono burdeos y unas sombras nude que tampoco han pasado desapercibidas, ya que es un color que le favorece a los rasgos de su rostro. Desde ‘LOOK’ hemos hecho una recopilación de algunos de los beauty looks más llamativos que han desfilado por la red carpet de los premios Goya 2021. ¡No te los puedes perder!